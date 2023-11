XCEL bắt tay DROPPII: Bùng nổ kinh doanh mỹ phẩm mẹ - bé kỷ nguyên số

Tiềm năng lớn của thị trường chăm sóc mẹ bầu và trẻ nhỏ



Trong lễ ký kết Hợp tác chiến lược Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh mỹ phẩm chăm sóc mẹ và bé diễn ra ngày 21/10 vừa qua, Ông Đỗ Văn Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần XCEL Consumer nhận định, tiềm năng cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cho mẹ bầu và trẻ nhỏ là vô cùng lớn.

Theo một báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường đồ trẻ em toàn cầu được định giá 38,82 tỷ USD vào năm 2021, dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18,9% trong giai đoạn năm 2022 - 2030. Hơn nữa, Việt Nam hiện có tỷ lệ hộ gia đình có trẻ em dẫn đầu Đông Nam Á với 12% hộ gia đình có con nhỏ dưới 1 tuổi và tới 20% hộ gia đình có con trong độ tuổi từ 1 - 2.

Đặc biệt, World Data Lab dự kiến năm 2030, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 21 triệu người.

Không ngoài cuộc, XCEL Consumer "trình làng" thương hiệu Lovin’Skin với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ làn da bé yêu, đồng thời gìn giữ sự khoẻ đẹp cho làn da mẹ trong suốt giai đoạn thai kỳ và sau sinh.



Ông Đỗ Văn Hải cho biết, "Sứ mệnh của XCEL Consumer xây dựng hệ thống phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bền vững. Trở thành một trong những công ty phân phối mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng đầu Việt Nam trong việc ứng dụng mô hình phân phối hiện đại".

Lovin’Skin - giải pháp chăm sóc, bảo vệ da toàn diện cho mẹ và bé

Lovin’Skin mang đến trọn bộ sản phẩm chăm sóc da an toàn lành tính cho mẹ và bé với các nguyên liệu tự nhiên đạt chứng nhận COSMOS & ECOCERT, sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm Công nghệ cao (CNC) CVI Pharma (Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3- Khu công nghiệp CNC 1- Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đây là doanh nghiệp dược phẩm tiên phong tại Việt Nam được cấp giấy phép xây dựng Nhà máy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời là một trong số ít nhà máy dược phẩm được đăng ký cơ sở FDA Hoa Kỳ.

Bộ sản phẩm Lovin’Skin chăm sóc mẹ đang mang thai và sau sinh bao gồm: Kem làm mờ rạn và Nước tắm thảo dược

Đặc biệt, Bộ sản phẩm ứng dụng công nghệ NanoHerb tiên tiến, giúp tăng cường khả năng hấp thu, thẩm thấu của các hoạt chất thảo dược trong việc xử lý các vấn đề ngoài da.



Bộ sản phẩm Lovin’Skin chăm sóc da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gồm: Kem dưỡng ẩm, Kem bôi dịu da, Atopic Dermatitis Baby Cream (cho da chàm sữa, viêm da), Kem bôi hăm da, Kem chống nắng, Sữa tắm gội, Tinh dầu thiên nhiên

TetrahydroCurcumin (THC) là thành phần chính của nhiều sản phẩm chủ chốt trong Lovin’Skin. THC được ứng dụng công nghệ nano tạo ra Nano TetrahydroCurcumin giúp tăng khả năng hấp thụ qua da, hiệu quả sử dụng cao gấp 40 lần và hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn 250 lần Curcumin thông thường, do đó giúp chăm sóc, xử lý các vấn đề da liễu hiệu quả hơn.



Đánh giá cao về công nghệ Nano Herb và cơ chế tác động tới làn da của Bộ sản phẩm, GS.TS Vương Tiến Hòa - Chuyên gia cao cấp Bộ Y tế, Nguyên Ủy viên BCH TW Hội Phụ sản Việt Nam nhận định: "Bộ sản phẩm sở hữu các nguyên liệu tự nhiên đạt chứng nhận COSMOS & ECOCERT, công thức kết hợp được tính toán kỹ lưỡng. Không chỉ hiệu quả, tác động toàn diện, đây còn là giải pháp an toàn, lành tính cho bà mẹ và trẻ nhỏ".

GS.TS Vương Tiến Hòa (thứ hai từ trái sang) đánh giá cao về bộ sản phẩm Lovin’Skin

Droppii "chắp cánh" cho thương hiệu



Kể từ 19/11/2023, trọn bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện cho mẹ và bé Lovin’Skin đã có mặt trên kệ Droppii với mức chiết khấu và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong thời gian tới, Droppii có nhiệm vụ hỗ trợ quảng bá Lovin skin trên nền tảng Droppii, kết nối với các đối tác kinh doanh phù hợp, giúp XCEL Consumer mở rộng đối tác và tạo thêm cơ hội kinh doanh…

Thành lập từ năm 2018, Droppii là nền tảng thương mại điện tử tư vấn, áp dụng mô hình dropshiping với hệ sinh thái công nghệ 4.0, cung cấp nền tảng kết nối đối tác bán hàng với các nhà cung cấp sản phẩm nhằm mang tới hệ sinh thái kinh doanh trực tuyến mà ở đó người kinh doanh có thể tự lựa chọn sản phẩm muốn bán, không cần bỏ vốn, không giao hàng nhưng vẫn nhận được chiết khấu tốt.



Ông Trần Thiên Ấn - CEO Droppii nhận định: "Năm 2024 sẽ có một đợt sàng lọc lớn về sản phẩm, từ đầu vào tới quá trình vận hành. Đối với Droppii, chất lượng sản phẩm luôn là điều quan trọng hàng đầu. Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện cho mẹ và bé đạt đủ những tiêu chí của Droppii. Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Droppii và XCEL Consumer là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm đồng hành thực hiện thành công chiến lược hoạt động kinh doanh của hai bên".

Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững cho cả 2 bên, mà còn tạo dựng giá trị cho cộng đồng, đem lại lợi ích cho đối tác kinh doanh và khách hàng.

Bà Giang Thị Thía - Đối tác kinh doanh của Droppii đánh giá: "Mẹ và bé là gian hàng rất tiềm năng, nhu cầu rất lớn. Bởi vậy, bộ sản phẩm Lovin’Skin nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các đối tác của Droppii. Tôi đánh giá đây là một mặt hàng kinh doanh đầy tiềm năng trên thị trường trong thời gian tới".

Có thể nói rằng, đối tác kinh doanh khi lựa chọn Lovin'Skin tại Droppii sẽ được trang bị đầy đủ "All in One" từ sản phẩm hiệu quả - an toàn - lành tính cho đến giải pháp marketing thông minh, công nghệ hỗ trợ quản lý đơn hàng hiện đại, hệ thống kho bãi và vận chuyển ưu việt.

Lần hợp tác này giữa Droppii và Xcel với sự ra đời của thương hiệu chăm sóc da toàn diện cho mẹ & bé Lovin'Skin, hứa hẹn mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các đối tác trong ngành hàng chăm sóc da mẹ & bé, giai đoạn 2023-2025.

Lovin’Skin - Thương hiệu chăm sóc da toàn diện cho mẹ và bé

Website: https://lovinskin.vn/

Đại diện thương mại: Công ty Cổ phần XCEL Consumer

Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI

Địa chỉ: Lô đất CN1 - 08B - 3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Phân phối: Nền tảng thương mại điện tử Droppii