Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô, 2 người thương vong: Góc camera hé mở nguyên nhân

Vào khoảng 9 giờ sáng nay (5/1), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại km 31+600 đường Quốc lộ 47B thuộc địa phận thôn 27 xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin trên báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36H-046.98 do tài xế Phạm Văn Xuân (SN 1989; trú phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân, khi tới địa điểm trên đã chuyển hướng vào khu vực mỏ đất thì xảy ra va chạm giao thông với xe đầu kéo BKS 36H-046.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36R-021.xx do tài xế Phạm Văn Tuyến (SN 1994; trú xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Sau cú tông, ô tô đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô con do anh Lê Văn Hùng (SN 1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô con có 4 người. Hậu quả, tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

VietNamNet thông tin, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

2 góc camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.