Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô, 2 người thương vong: Góc camera hé mở nguyên nhân

06-01-2026 - 10:15 AM | Xã hội

Từ 2 góc camera an ninh có thể thấy ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi xe đầu kéo không giảm tốc độ ở ngã 3 đường.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay (5/1), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại km 31+600 đường Quốc lộ 47B thuộc địa phận thôn 27 xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin trên báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36H-046.98 do tài xế Phạm Văn Xuân (SN 1989; trú phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân, khi tới địa điểm trên đã chuyển hướng vào khu vực mỏ đất thì xảy ra va chạm giao thông với xe đầu kéo BKS 36H-046.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36R-021.xx do tài xế Phạm Văn Tuyến (SN 1994; trú xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Sau cú tông, ô tô đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô con do anh Lê Văn Hùng (SN 1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô con có 4 người. Hậu quả, tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

VietNamNet thông tin, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

2 góc camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước

Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006

Tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006 Nổi bật

Hà Nội rét kỷ lục đầu mùa: Người lao động co ro bên bếp lửa suốt đêm

Hà Nội rét kỷ lục đầu mùa: Người lao động co ro bên bếp lửa suốt đêm

10:05 , 06/01/2026
CSGT TPHCM tịch thu SH biển số 60C1-567.89 vì người lái buông hai tay

CSGT TPHCM tịch thu SH biển số 60C1-567.89 vì người lái buông hai tay

09:45 , 06/01/2026
Công an cảnh báo cuộc gọi người dân không nên nghe, không gọi lại

Công an cảnh báo cuộc gọi người dân không nên nghe, không gọi lại

09:35 , 06/01/2026
Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi

Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi

09:04 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên