Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn “mượn danh” cơ quan quản lý Nhà nước để trục lợi

29-01-2026 - 07:29 AM | Xã hội

Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về tình trạng các công ty tổ chức sự kiện tự ý sử dụng logo, tên gọi của cơ quan Nhà nước, báo chí để trục lợi. Điển hình, một đơn vị tổ chức cuộc thi âm nhạc đã bị phạt 25 triệu đồng do thực hiện sai nội dung được chấp thuận.

Ngày 28/1, Công an TP.HCM cảnh báo tới người dân về thủ đoạn dùng chiêu trò “mượn danh” cơ quan quản lý Nhà nước để trục lợi tại các sự kiện.

Theo Công an, hiện nay, nhiều công ty tổ chức sự kiện, cuộc thi tài năng, vinh danh doanh nhân... có hành vi tự ý sử dụng tên gọi, logo của các cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí uy tín trên banner, giấy mời khi chưa được phép với mục đích tạo uy tín giả, nhằm lợi dụng lòng tin của người dân đối với Nhà nước; khiến công chúng tin rằng chương trình có quy mô quốc gia hoặc được Nhà nước bảo trợ pháp lý, qua đó thu hút thí sinh và doanh nghiệp quan tâm, tham dự với mức phí cao, bán vé và kêu gọi tài trợ bất chính.

Công an TP.HCM cảnh báo tới người dân về thủ đoạn dùng chiêu trò “mượn danh” cơ quan quản lý Nhà nước để trục lợi tại các sự kiện.

Vừa qua, Công an TP.HCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ) phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; điển hình là Công ty TNHH Tổ chức sự kiện K.T.H. đã bị xử phạt với mức phạt 25 triệu đồng về hành vi “Tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận”, khi đơn vị này tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt năm 2025” và buộc thu hồi toàn bộ ấn phẩm vi phạm.

Công an khuyến nghị người dân và các tổ chức lưu ý cần kiểm tra kỹ tính pháp lý, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền trước khi tham gia hoặc tài trợ cho bất kỳ sự kiện nào. Mọi hành vi sử dụng trái phép danh nghĩa, logo cơ quan Nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị người dân cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất….

Công an Hà Nội cảnh báo nóng tất cả người mua vàng

Theo Minh Tuệ

Phụ nữ mới

