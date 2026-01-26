Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo 8 thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất hiện nay

26-01-2026 - 22:51 PM | Xã hội

Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng chuyên nghiệp, tinh vi hơn.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay, mạng xã hội ngày càng phát triển, số lượng người dùng ngày càng nhiều.

Bên cạnh những lợi ích mà mạng xã hội đem lại, thì cũng có không ít rủi do mà chúng ta cần lưu ý đê phòng tránh những hệ lụy không mong muốn.

Cơ quan công an cũng thống kê 8 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng để người dân nhận diện và chủ động phòng tránh.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Luôn nâng cao cảnh giác, không tin vào những cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng danh cơ quan chức năng, ngân hàng.

Khi nhận thông báo bất thường, hãy gọi trực tiếp đến số tổng đài chính thức của cơ quan, đơn vị liên quan.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Chỉ truy cập website chính thống, không bấm vào link lạ.

Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người lạ, cơ quan Nhà nước không bao giờ yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.

Cảnh giác với lời mời đầu tư, trúng thưởng, đặc biệt khi hứa hẹn lợi nhuận cao, đóng phí trước.

Tự trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng.

Chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi ít tiếp cận công nghệ.

Thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo.

Tội phạm công nghệ cao không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác để góp phần ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

