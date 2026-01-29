Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, có người phụ nữ đã mất tiền tỷ

Giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử để “rút ruột” đối tác hơn 4 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hảo (sinh năm 1987, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) 15 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10-2021, Trần Thị Hảo cùng một người phụ nữ khác là chị Trần Thị Kh. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) hợp tác kinh doanh và mở gian hàng ăn uống trên các nền tảng ShopeeFood, GrabFood và Now. Trong quá trình vận hành gian hàng, hai người đã chi tiền mua các gói quảng cáo nhằm tăng lượt tiếp cận khách hàng thông qua một số cá nhân trung gian.

Đến cuối tháng 10-2022, Hảo phát hiện bản thân và đối tác đã bị các đối tượng trung gian cung cấp dịch vụ quảng cáo đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, thay vì thông báo cho chị Kh. để cùng xử lý, Hảo lại nảy sinh ý đồ lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ của đối tác để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm ăn chung, do không rành về điện thoại và các ứng dụng ngân hàng, chị Kh. thường đưa điện thoại cho Hảo thao tác chuyển tiền hộ. Điều này khiến Hảo ghi nhớ được mật khẩu Internet Banking của đối tác, từ đó lên kế hoạch lừa đảo tinh vi.

Từ tháng 12-2022 đến giữa tháng 6-2024, Hảo thuê nhiều sinh viên thường xuyên lui tới quán ăn của mình, sử dụng các số điện thoại khác nhau để gọi cho chị Kh., tự xưng là nhân viên ShopeeFood, bộ phận tài chính – kỹ thuật hoặc nhân viên ngân hàng. Các cuộc gọi được dàn dựng theo kịch bản sẵn có, yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại cho Hảo để “đối soát”, “xác nhận hỗ trợ” hoặc “xử lý lỗi tài khoản”.

Tin tưởng các cuộc gọi và lời giải thích của Hảo, chị Kh. đã làm theo hướng dẫn. Lợi dụng thời điểm cầm điện thoại của nạn nhân, Hảo đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền về tài khoản cá nhân hoặc tài khoản trung gian để trả nợ và chi tiêu riêng.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 4 tỷ đồng của đối tác. Trong quá trình điều tra, Hảo mới khắc phục được 550 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,5 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Sau khi xem xét toàn diện hành vi phạm tội, HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn có tổ chức, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người bị hại, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản. Tòa tuyên phạt Trần Thị Hảo 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo rủi ro cần tránh

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng và các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người kinh doanh trên nền tảng số, cần lưu ý một số rủi ro nghiêm trọng:

Vụ án là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh số, nơi sự chủ quan và thiếu hiểu biết có thể trở thành “kẽ hở” để tội phạm lợi dụng, gây thiệt hại đặc biệt lớn.