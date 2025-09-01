Xe điện MOVE công bố mở rộng nhà máy thứ 3 ngay trước thềm Đại lễ

Đúng dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9, MOVE công bố kế hoạch mở rộng sản xuất cùng chính sách trợ giá toàn dân, khẳng định định vị thương hiệu xe điện của mọi nhà.

Năm 2023 chứng kiến mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Việt Nam tăng lên gấp 5 đến 7 lần so với ngưỡng khuyến cáo của WHO, tạo nên thách thức lớn đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Từ thực tế này, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện môi trường trở thành nhu cầu cấp thiết.

Trên nền tảng ba năm nghiên cứu sâu rộng, xe điện MOVE ra mắt với sứ mệnh trở thành thương hiệu đồng hành cùng mọi người dân. Sản phẩm không chỉ mang phong cách di chuyển hiện đại, thông minh mà còn kết hợp tiện ích đa dạng, tạo cảm giác an tâm và dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng.

Xe điện MOVE không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã để tiếp cận đến khách hàng.

Để hiện thực hóa sứ mệnh đó, MOVE không dừng lại ở việc đưa sản phẩm ra thị trường, mà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất và hạ tầng. Bước đi mới nhất: triển khai xây dựng nhà máy thứ 3 - minh chứng rõ rệt cho chiến lược dài hạn của thương hiệu.

MOVE triển khai xây dựng nhà máy xe điện thứ 3 tại Hưng Yên

Hòa chung không khí Đại lễ 2/9, MOVE khẳng định sứ mệnh xanh hóa đô thị Việt bằng việc công bố đầu tư nhà máy thứ 3 tại khu công nghiệp Ecoland - Hưng Yên với diện tích hơn 30.000 m². Đây là khu công nghiệp xanh trọng điểm miền Bắc, đồng thời được xem là "thủ phủ xe điện" của thị trường Việt Nam.

Ecoland hiện là nơi quy tụ nhiều dự án công nghiệp lớn, được định hướng phát triển theo mô hình xanh, sạch và công nghệ cao. Khu công nghiệp này sở hữu hạ tầng hiện đại, đồng thời nắm giữ lợi thế chiến lược khi tọa lạc ở vị trí trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Mở rộng nhà máy tại Ecoland, xe điện MOVE chứng minh sự đầu tư bài bản, khẳng định vị thế và bản lĩnh trong ngành.

Bước đi mở rộng sản xuất với nhà máy thứ 3 cho thấy tham vọng dài hạn của MOVE trong việc kiến tạo hệ sinh thái xe điện xanh tại thị trường Việt Nam.

MOVE cũng là hãng xe điện tiên phong trong giai đoạn này công bố mở rộng quy mô nhà máy. Bước đi chiến lược cho thấy ngành xe điện thị trường Việt Nam không chỉ do những "ông lớn" thống lĩnh, mà còn chứng kiến sự xuất hiện của những doanh nghiệp bản lĩnh, dám đầu tư dài hạn.

Mục tiêu của MOVE không dừng lại ở tăng năng lực cung ứng, mà còn hướng đến xây dựng trung tâm R&D và dây chuyền lắp đặt tiên tiến, tạo ra những mẫu xe bền bỉ, thiết kế bắt mắt, giá thành hợp lý phù hợp thói quen sử dụng của người dân đô thị .

Nhờ định vị đúng nhu cầu, MOVE nhanh chóng ghi điểm với giới trẻ và dân văn phòng bằng thiết kế thời trang, đa màu sắc và công nghệ thông minh, trở thành lựa chọn gắn liền lối sống năng động.

Trợ giá toàn dân, lan tỏa lối sống xanh

Song song với việc mở rộng sản xuất, MOVE cũng tập trung vào bài toán giúp người dân dễ dàng tiếp cận xe điện. Các chính sách trợ giá và hoạt động cộng đồng được triển khai như lời khẳng định cho định vị "xe điện của toàn dân".

Chính vì vậy, trước thềm sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, hưởng ứng 2/9 và năm học mới, xe điện MOVE tung chính sách trợ giá hấp dẫn: tặng voucher giảm giá 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho học sinh, sinh viên; tặng voucher 1.000.000 đồng khi khách hàng mua dòng xe Athena; hỗ trợ trả trước, sở hữu xe ngay chỉ từ 4.000.000 đồng.

Bên cạnh ưu đãi tài chính, xe điện MOVE liên tục tổ chức các hoạt động cộng đồng để lan tỏa tinh thần sống xanh, sống văn minh. Một trong những hoạt động tiêu biểu là chiến dịch "Tour Nhà Máy", giúp người dùng có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kiểm chứng chất lượng và hiệu năng của xe điện. Song song đó, MOVE cũng tổ chức nhiều buổi giao lưu và lái thử tại các trường đại học, khu đô thị, kết hợp với truyền thông xã hội để khơi gợi sự quan tâm của mọi người.

MOVE khẳng định định vị "xe điện của toàn dân: bằng chính sách trợ giá và hoạt động cộng đồng, giúp phương tiện xanh trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Những bước đi quyết liệt từ sản xuất, công nghệ đến chính sách trợ giá và hậu mãi cho thấy xe điện MOVE không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một phương tiện di chuyển, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện. Việc công bố nhà máy thứ 3 cùng chính sách trợ giá toàn dân là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn dài hạn: biến xe điện từ một xu hướng thành lựa chọn gần gũi, thiết thực cho mọi người dân.

Ở tầm rộng hơn, MOVE không chỉ góp phần giảm phát thải, tiến gần tới mục tiêu Net Zero quốc gia, mà còn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình thay đổi thói quen di chuyển, kiến tạo một lối sống xanh bền vững cho tương lai đô thị Việt Nam.