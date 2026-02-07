Xe Hyundai ‘đạp giá’ kịch sàn tháng Tết Nguyên đán: Stargazer rẻ ngang xe hạng A, Accent quyết giành lại thị phần

Cận Tết Nguyên đán, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục duy trì chính sách bán hàng với mức hỗ trợ cao cho nhiều mẫu xe chủ lực. Trong tháng 2/2026, liên doanh này triển khai chương trình bán hàng trên toàn quốc với giá trị hỗ trợ công bố lên tới 220 triệu đồng, về cơ bản không thay đổi so với chính sách áp dụng trong tháng trước.

Loạt xe Hyundai tiếp tục được giảm giá sâu. Ảnh: Hyundai

Theo thông tin từ HTV, chương trình tháng 2 được áp dụng cho các hợp đồng mua bán hoàn tất trong thời gian triển khai, trùng giai đoạn nhu cầu mua xe phục vụ đi lại và du xuân thường gia tăng trước Tết. Các mức hỗ trợ tiếp tục được duy trì ổn định trên nhiều dòng xe, cho thấy xu hướng giữ mặt bằng chính sách thay vì điều chỉnh mạnh về giá.

Trong đó, Hyundai Stargazer tiếp tục là một trong những mẫu xe có mức hỗ trợ đáng chú ý. Giá trị hỗ trợ tối đa dành cho Stargazer đạt khoảng 96 triệu đồng, tương đương chính sách đã được áp dụng từ tháng 1/2026. Điều này giúp mẫu MPV cỡ nhỏ này duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc xe gia đình ngày càng sôi động.

Bên cạnh Stargazer, Hyundai Accent cũng giữ mức hỗ trợ tối đa khoảng 64 triệu đồng, bao gồm các quyền lợi khác nhau tùy phiên bản và năm sản xuất. Ở nhóm SUV, Santa Fe tiếp tục là mẫu xe có giá trị hỗ trợ cao nhất, lên tới 220 triệu đồng, trong khi Palisade được áp dụng mức tối đa 200 triệu đồng. Hai mẫu xe còn lại là Creta và Tucson lần lượt ghi nhận mức hỗ trợ tối đa 50 triệu và 58 triệu đồng. Tương tự các tháng trước, mức điều chỉnh cụ thể theo từng phiên bản không được hãng công bố chi tiết.

Hyundai Stargazer được giảm giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Hyundai

Song song với chính sách giá, Hyundai tiếp tục duy trì chế độ bảo hành dài hạn cho một số dòng xe chiến lược. Cụ thể, các mẫu Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 vẫn được áp dụng thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Trên thực tế, mức giảm giá tại đại lý có thể chênh lệch tùy khu vực và thời điểm. Ghi nhận tại một số đại lý phía Bắc, Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2025 đang được điều chỉnh giá trong khoảng 100–170 triệu đồng. Với mẫu Palisade, nhiều đại lý cho biết số lượng xe còn lại không nhiều, đi kèm mức giảm phổ biến từ 190–200 triệu đồng.

Hyundai Palisade có số lượng không quá cao tại đại lý. Ảnh: Hyundai

Một số mẫu xe không nằm trong danh sách hỗ trợ từ hãng vẫn được đại lý áp dụng chính sách riêng. Đơn cử, Hyundai Elantra được giảm trực tiếp khoảng 20 triệu đồng, kèm theo phụ kiện. Mẫu MPV Custin ghi nhận mức giảm từ 23–25 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực phân phối.

Đối với Hyundai Grand i10, nhiều đại lý thông báo mức giảm khoảng 10 triệu đồng. Đáng chú ý, một đại lý tại Quảng Bình đang áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho một chiếc Grand i10 sedan 1.2 AT, tương đương khoảng 45 triệu đồng.

Những mẫu xe giá thấp cũng được đại lý tung khuyến mại. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, chính sách bán hàng tháng 2/2026 của Hyundai không có nhiều thay đổi so với tháng trước, chủ yếu kế thừa các mức hỗ trợ đã được công bố từ đầu năm. Việc duy trì mặt bằng hỗ trợ cao trong giai đoạn cận Tết cho thấy nỗ lực kích cầu tiêu dùng, đồng thời giúp các mẫu xe của hãng giữ vị thế cạnh tranh trước áp lực từ các đối thủ cùng phân khúc.