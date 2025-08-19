Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe khách lật trên đường Hồ Chí Minh, nhiều hành khách bị thương

19-08-2025 - 09:56 AM | Xã hội

Chiếc xe khách chở 46 người lưu thông trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường khiến nhiều hành khách bị thương.

Sáng 19-8, tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Xe khách lật trên đường Hồ Chí Minh, nhiều hành khách bị thương- Ảnh 1.

Xe khách mất lái, lật nghiêng bên đường khiến nhiều người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS TP HCM lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk – tỉnh Gia Lai.

Khi xe khách lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường, lật nghiêng.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 46 người. Người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà-beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra ngoài.

"Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách bị thương nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu" - một lãnh đạo UBND xã Krông Búk thông tin.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 ngày mai

Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 ngày mai Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc Nổi bật

Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam

Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam

09:41 , 19/08/2025
Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

09:26 , 19/08/2025
Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau khi ốm đau

09:13 , 19/08/2025
Vụ tài xế đuổi đánh hành khách vì một bức ảnh, yêu cầu "phải xóa ngay": Công an vào cuộc

Vụ tài xế đuổi đánh hành khách vì một bức ảnh, yêu cầu "phải xóa ngay": Công an vào cuộc

07:50 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên