Xe máy Honda khuyến mại lớn: Tặng cả điện thoại, tai nghe, một mẫu xe tay ga nhận ưu đãi chưa từng có

Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.

Mẫu xe tay ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Honda Vision có tới 3 lựa chọn ưu đãi.

Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.

Honda SH Mode 125 lần đầu được ưu đãi mạnh.

Honda SH Mode vốn được định vị là dòng xe tay ga dành cho khách hàng đô thị, với thiết kế nhỏ gọn và hướng nhiều đến nhóm người dùng nữ. Xe được trang bị động cơ eSP+ bốn van, giúp vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Khung dập eSAF thế hệ mới cũng được áp dụng, vừa giảm trọng lượng vừa tăng độ bền.

Về tiện ích, mẫu xe này sở hữu cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 18,5 lít, hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và hệ thống phanh ABS ở bánh trước. Các thông số cơ bản của SH Mode bao gồm trọng lượng khoảng 116 kg, chiều cao yên 765 mm và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình từ 2,1 đến 2,2 lít trên 100 km.

Trong những năm gần đây, Honda thường xuyên tung ra các phiên bản màu sắc và trang bị mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng. Tính đến đầu năm 2025, SH Mode có bốn phiên bản khác nhau với mức giá đề xuất dao động từ 57,13 triệu đồng đến 63,81 triệu đồng.