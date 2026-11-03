Xe tay ga Honda ADV 125 ra mắt: Tốn 2,1 l/100 km, cốp 29 lít vừa mũ fullface, hứa hẹn gây sốt nếu về Việt Nam

Honda ADV 125 thuộc loạt sản phẩm đời 2027 mà hãng giới thiệu tại EICMA năm nay. Mẫu xe được phát triển cho người có giấy phép lái xe hạng A1 tại châu Âu. Theo nhà sản xuất, Honda ADV 125 kế thừa tinh thần xe đa địa hình từ hai đàn anh X-ADV và ADV 350.

Bên cạnh kiểu dáng, xe còn có nhiều trang bị phục vụ việc đi lại hằng ngày trong đô thị. Hãng xe Nhật Bản gọi đây là một lựa chọn khác biệt trong phân khúc 125 cc.

Honda ADV 125 mang thiết kế quen thuộc. Ảnh: Honda

Thiết kế và trang bị trên Honda ADV 125

Honda ADV 125 sở hữu đường nét và tỷ lệ thân xe gợi nhớ X-ADV cùng ADV 350. Tuy nhiên, các chi tiết này không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ. Cụ thể, Honda ADV 125 có khoảng sáng gầm 165 mm, giảm xóc hành trình dài và lốp bán gai. Những trang bị này nhằm giúp xe vượt qua ổ gà và mặt đường gồ ghề. Yên xe đặt ở độ cao 780 mm. Ngoài ra, kính chắn gió có thể điều chỉnh 5 vị trí với hành trình 75 mm.

Về trang bị, Honda ADV 125 dùng màn hình TFT màu 5 inch tích hợp kết nối Honda RoadSync. Bên cạnh đó, xe có khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C. Cốp dưới yên dung tích 29 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm fullface. Thêm vào đó, hộc đựng đồ phía trước có dung tích 2 lít. Phụ kiện chính hãng gồm thùng Smart Top Box 40 lít, tay nắm sưởi ấm và báo động. Hiện tại, Honda ADV 125 có 4 tùy chọn màu sắc.

Honda ADV 125 sẽ phân phối tại thị trường châu Âu đầu tiên. Ảnh: Honda

Động cơ Honda ADV 125 và quy định bằng lái A1 tại Việt Nam

Honda ADV 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn eSP+ dung tích 125 cc. Khối động cơ này cho công suất 12,5 mã lực và mô-men xoắn 11,7 Nm. Vận tốc tối đa theo công bố đạt 97 km/h. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WMTC đạt 47,6 km/lít, tương đương 2,1 l/100 km. Nhờ đó, Honda ADV 125 đi được khoảng 385 km với bình xăng 8,1 lít. Cùng với đó, xe được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start&Stop. Đồng thời, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể tắt khi cần.

Khi về Việt Nam, Honda ADV 125 nằm trong phạm vi bằng A1 cấp mới. Trong khi đó, ADV 160 dùng động cơ 157 cc, vượt ngưỡng của bằng A1 mới yêu cầu người lái phải có bằng hạng A.

Honda ADV 125 dễ tạo chú ý khi mở bán ở Việt Nam. Ảnh: Honda

Trước Honda ADV 125, dòng ADV từng có mặt tại Việt Nam qua kênh nhập khẩu tư nhân. Mẫu ADV 150 được một đại lý tại TP.HCM nhập về từ năm 2019. Mẫu xe này từng được bán với giá 85-90 triệu đồng. Năm 2022, khách mua ADV 160 tại Indonesia cũng phải chờ khoảng 2 tháng để nhận xe. Kế hoạch phân phối ADV 125 tại thị trường châu Á cũng chưa được nhắc đến.