Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe tay ga Honda ADV 125 ra mắt: Tốn 2,1 l/100 km, cốp 29 lít vừa mũ fullface, hứa hẹn gây sốt nếu về Việt Nam

| | Thị trường

Honda ADV 125 vừa ra mắt tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý). Qua đó, Honda đưa phong cách tay ga phiêu lưu của dòng ADV xuống phân khúc 125 cc.

Honda ADV 125 thuộc loạt sản phẩm đời 2027 mà hãng giới thiệu tại EICMA năm nay. Mẫu xe được phát triển cho người có giấy phép lái xe hạng A1 tại châu Âu. Theo nhà sản xuất, Honda ADV 125 kế thừa tinh thần xe đa địa hình từ hai đàn anh X-ADV và ADV 350.

Bên cạnh kiểu dáng, xe còn có nhiều trang bị phục vụ việc đi lại hằng ngày trong đô thị. Hãng xe Nhật Bản gọi đây là một lựa chọn khác biệt trong phân khúc 125 cc.

Xe tay ga Honda ADV 125 ra mắt: Tốn 2,1 l/100 km, cốp 29 lít vừa mũ fullface, hứa hẹn gây sốt nếu về Việt Nam- Ảnh 1.

Honda ADV 125 mang thiết kế quen thuộc. Ảnh: Honda

Thiết kế và trang bị trên Honda ADV 125

Honda ADV 125 sở hữu đường nét và tỷ lệ thân xe gợi nhớ X-ADV cùng ADV 350. Tuy nhiên, các chi tiết này không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ. Cụ thể, Honda ADV 125 có khoảng sáng gầm 165 mm, giảm xóc hành trình dài và lốp bán gai. Những trang bị này nhằm giúp xe vượt qua ổ gà và mặt đường gồ ghề. Yên xe đặt ở độ cao 780 mm. Ngoài ra, kính chắn gió có thể điều chỉnh 5 vị trí với hành trình 75 mm.

Về trang bị, Honda ADV 125 dùng màn hình TFT màu 5 inch tích hợp kết nối Honda RoadSync. Bên cạnh đó, xe có khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C. Cốp dưới yên dung tích 29 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm fullface. Thêm vào đó, hộc đựng đồ phía trước có dung tích 2 lít. Phụ kiện chính hãng gồm thùng Smart Top Box 40 lít, tay nắm sưởi ấm và báo động. Hiện tại, Honda ADV 125 có 4 tùy chọn màu sắc.

Xe tay ga Honda ADV 125 ra mắt: Tốn 2,1 l/100 km, cốp 29 lít vừa mũ fullface, hứa hẹn gây sốt nếu về Việt Nam- Ảnh 2.

Honda ADV 125 sẽ phân phối tại thị trường châu Âu đầu tiên. Ảnh: Honda

Động cơ Honda ADV 125 và quy định bằng lái A1 tại Việt Nam

Honda ADV 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn eSP+ dung tích 125 cc. Khối động cơ này cho công suất 12,5 mã lực và mô-men xoắn 11,7 Nm. Vận tốc tối đa theo công bố đạt 97 km/h. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WMTC đạt 47,6 km/lít, tương đương 2,1 l/100 km. Nhờ đó, Honda ADV 125 đi được khoảng 385 km với bình xăng 8,1 lít. Cùng với đó, xe được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start&Stop. Đồng thời, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể tắt khi cần.

Khi về Việt Nam, Honda ADV 125 nằm trong phạm vi bằng A1 cấp mới. Trong khi đó, ADV 160 dùng động cơ 157 cc, vượt ngưỡng của bằng A1 mới yêu cầu người lái phải có bằng hạng A.

Xe tay ga Honda ADV 125 ra mắt: Tốn 2,1 l/100 km, cốp 29 lít vừa mũ fullface, hứa hẹn gây sốt nếu về Việt Nam- Ảnh 3.

Honda ADV 125 dễ tạo chú ý khi mở bán ở Việt Nam. Ảnh: Honda

Trước Honda ADV 125, dòng ADV từng có mặt tại Việt Nam qua kênh nhập khẩu tư nhân. Mẫu ADV 150 được một đại lý tại TP.HCM nhập về từ năm 2019. Mẫu xe này từng được bán với giá 85-90 triệu đồng. Năm 2022, khách mua ADV 160 tại Indonesia cũng phải chờ khoảng 2 tháng để nhận xe. Kế hoạch phân phối ADV 125 tại thị trường châu Á cũng chưa được nhắc đến.

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò

Theo Thanh Nhã

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời'

Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời' Nổi bật

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò Nổi bật

Giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 11/2026

Giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 11/2026

15:05 , 03/11/2026
Quảng cáo sai sự thật, nhiều hãng ô tô Trung Quốc dính đòn ‘hồi mã thương’ ngay trên sân nhà

Quảng cáo sai sự thật, nhiều hãng ô tô Trung Quốc dính đòn ‘hồi mã thương’ ngay trên sân nhà

14:35 , 03/11/2026
Thêm loạt trang bị trên VinFast VF 5 mới khiến người dùng chú ý: Từ camera 360 độ đến sạc không dây, dễ ra mắt vào đầu năm sau

Thêm loạt trang bị trên VinFast VF 5 mới khiến người dùng chú ý: Từ camera 360 độ đến sạc không dây, dễ ra mắt vào đầu năm sau

14:11 , 03/11/2026
Từng rẻ nhất phân khúc, hãng xe Trung Quốc rời Nga sau 3 năm, để lại gần 22.000 chủ xe

Từng rẻ nhất phân khúc, hãng xe Trung Quốc rời Nga sau 3 năm, để lại gần 22.000 chủ xe

13:33 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên