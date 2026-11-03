Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng cáo sai sự thật, nhiều hãng ô tô Trung Quốc dính đòn ‘hồi mã thương’ ngay trên sân nhà

| | Thị trường

Thị trường ô tô Trung Quốc giảm sức mua, trong khi nhiều hãng xe liên tiếp vướng tranh cãi vì phát ngôn thiếu thận trọng, quảng cáo phóng đại công nghệ và những chiến dịch tiếp thị gây phản ứng trái chiều.

Quảng cáo sai sự thật, nhiều hãng ô tô Trung Quốc dính đòn ‘hồi mã thương’ ngay trên sân nhà - Ảnh 1.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ đối với hoạt động tiếp thị, sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến phát ngôn, quảng cáo và những tuyên bố về công nghệ trên các mẫu xe mới. Những sự việc này diễn ra trong bối cảnh sức mua suy giảm và các hãng phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách hàng.

Một trong những tranh cãi gần đây liên quan đến Xpeng. Tại sự kiện ra mắt mẫu xe mới được phát trực tiếp ngày 15/10, một nữ quản lý sản phẩm của hãng đã sử dụng thuật ngữ lóng "lao deng" để chỉ những người trung niên có tư duy lỗi thời nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo. Bình luận này được đưa ra khi bà nhận xét về thiết kế của một số mẫu xe không thu hút được người mua trẻ tuổi.

Phát ngôn trên nhanh chóng vấp phải phản ứng từ một bộ phận người tiêu dùng trong độ tuổi từ 40 - 50, những người cho rằng cách diễn đạt này mang tính xúc phạm. Một tuần sau sự kiện, nữ quản lý sản phẩm đã công khai xin lỗi, đồng thời giải thích rằng, ý định ban đầu của bà là chỉ trích lối suy nghĩ bảo thủ trong thiết kế ô tô.

Ông Chen Xiao, Giám đốc điều hành công ty tư vấn tiếp thị và xây dựng thương hiệu Shanghai Yacheng Culture cho rằng, vụ việc là lời cảnh báo đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Theo ông, những phát ngôn thiếu thận trọng tại họp báo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm có thể gây tổn hại đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Một số hãng đang sử dụng cách tiếp thị quá quyết liệt, nhưng điều này có thể dẫn đến phản ứng ngược từ khách hàng.

Quảng cáo sai sự thật, nhiều hãng ô tô Trung Quốc dính đòn ‘hồi mã thương’ ngay trên sân nhà - Ảnh 2.

Trong một thị trường mà không thiếu những mẫu xe hiện đại, nhiều công nghệ, áp lực cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc là rất lớn.

Áp lực cạnh tranh càng lớn khi thị trường ô tô Trung Quốc xuất hiện dấu hiệu suy yếu về sức mua. Theo Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc, tổng doanh số xe chở khách trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 15,3 triệu chiếc, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ vướng tranh cãi về phát ngôn, các hãng xe Trung Quốc còn bị chỉ trích vì những tuyên bố quảng cáo phóng đại về công nghệ và khả năng vận hành. Trong hai năm qua, một số nhà sản xuất liên tục giới thiệu sản phẩm mới bằng những lời khẳng định như mẫu xe tiên tiến nhất về công nghệ hoặc an toàn nhất thế giới.

Trước tình trạng này, cơ quan quản lý Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát cách các doanh nghiệp quảng bá công nghệ hỗ trợ lái xe. Tháng 4/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cấm các hãng sử dụng thuật ngữ "lái xe tự động" trong hoạt động tiếp thị những mẫu xe điện thông minh được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Động thái trên được đưa ra sau vụ tai nạn chết người liên quan đến một chiếc Xiaomi SU7 trên đường cao tốc tại tỉnh An Huy. Chiếc xe đang kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái khi đâm vào rào chắn với tốc độ 97 km/h, chỉ hai giây sau khi hệ thống phát cảnh báo yêu cầu người lái tiếp quản việc điều khiển. Sau vụ việc, cơ quan quản lý cũng cảnh báo các doanh nghiệp không được phóng đại vai trò và khả năng của những hệ thống hỗ trợ lái xe.

Đến tháng 8/2026, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Xin Guobin cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng các sản phẩm và công nghệ ô tô mới sẽ không được phép đưa vào thị trường nếu chưa vượt qua những quy trình phê duyệt nghiêm ngặt hơn.

Song song với việc siết chặt quy định về quảng cáo và công nghệ, Trung Quốc cũng triển khai chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhằm đánh giá chất lượng ô tô sản xuất trong nước. Những động thái này cho thấy các nhà sản xuất không chỉ phải cạnh tranh về doanh số và công nghệ, mà còn chịu áp lực lớn hơn trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tính chính xác của các thông tin quảng bá.

Từng rẻ nhất phân khúc, hãng xe Trung Quốc rời Nga sau 3 năm, để lại gần 22.000 chủ xe

Đức Minh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời'

Vàng, bạc bị bán tháo - chuyên gia 25 năm kinh nghiệm lại gọi đây là 'cơ hội của cuộc đời' Nổi bật

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò

Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò Nổi bật

Thêm loạt trang bị trên VinFast VF 5 mới khiến người dùng chú ý: Từ camera 360 độ đến sạc không dây, dễ ra mắt vào đầu năm sau

Thêm loạt trang bị trên VinFast VF 5 mới khiến người dùng chú ý: Từ camera 360 độ đến sạc không dây, dễ ra mắt vào đầu năm sau

14:11 , 03/11/2026
Từng rẻ nhất phân khúc, hãng xe Trung Quốc rời Nga sau 3 năm, để lại gần 22.000 chủ xe

Từng rẻ nhất phân khúc, hãng xe Trung Quốc rời Nga sau 3 năm, để lại gần 22.000 chủ xe

13:33 , 03/11/2026
dProgram ra mắt Skin Repair Cream EX, giải pháp chăm sóc da nhạy cảm

dProgram ra mắt Skin Repair Cream EX, giải pháp chăm sóc da nhạy cảm

13:30 , 03/11/2026
Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui

Láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đón tin cực vui

13:01 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên