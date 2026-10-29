Xe tay ga Suzuki Burgman Street lộ thông số tại Việt Nam, tiết kiệm hơn Honda Lead

Theo nhãn năng lượng do Cục Đăng kiểm công bố, Suzuki Burgman Street mang mã kiểu loại UB125. Xe được thử nghiệm theo chu trình TCVN 13062:2020 và sử dụng nhiên liệu xăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu là Công ty TNHH Việt Nam Suzuki.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Burgman Street. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Suzuki Burgman Street tiết kiệm xăng hơn Honda Lead

Mức tiêu thụ 1,98 l/100 km thấp hơn nhiều mẫu xe tay ga 125 cc đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, Suzuki Burgman Street tiết kiệm nhiên liệu hơn Honda Lead (2,1 l/100 km) hay Yamaha FreeGo (2,03 l/100 km). Tuy nhiên, mẫu xe của Suzuki vẫn tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn Yamaha Grande (1,73 l/100 km).

Thực tế, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ để tham khảo. Con số này thay đổi do điều kiện sử dụng. Ngoài ra, kỹ năng lái và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe cũng ảnh hưởng.

Suzuki Burgman Street có bản nâng cấp tại Ấn Độ cách đây vài tháng. Ảnh: Suzuki

Thông tin từ Cục Đăng kiểm cho thấy xe sử dụng động cơ mang mã AF27. Tại Ấn Độ, Suzuki Burgman Street được trang bị khối động cơ 124 cc, xy-lanh đơn, 4 thì. Động cơ này làm mát bằng không khí, sử dụng cấu trúc cam đơn và vốn được biết đến với độ bền bỉ.

Các kỹ sư của hãng đã tinh chỉnh lại hệ thống dẫn động và buồng đốt. Nhờ đó, xe đạt công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 10,2 Nm tại 5.250 vòng/phút. Theo nhà sản xuất, việc đưa mô-men xoắn cực đại về dải vòng tua thấp giúp xe bứt tốc tốt trên những đoạn đường ngắn.

Mẫu xe tay ga của Suzuki hướng đến trải nghiệm vận hành đô thị lẫn đường trường. Ảnh: Suzuki

Suzuki cân nhắc đưa Burgman Street trở lại Việt Nam

Trong sự kiện giới thiệu Satria 2026 tại TP.HCM, mẫu Burgman Street bất ngờ được mang ra trưng bày. Đại diện Suzuki Việt Nam cho biết hãng đang cân nhắc kế hoạch đưa mẫu xe này quay trở lại. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là mở rộng danh mục sản phẩm hiện có.

Burgman Street không phải là cái tên hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng ra mắt khách Việt vào tháng 2/2021, trước khi âm thầm bị khai tử năm ngoái.

Burgman Street được trưng bày tại sự kiện ra mắt Suzuki Satria. Ảnh: Suzuki

Vào thời điểm ra mắt, Burgman Street là mẫu xe tay ga duy nhất của Suzuki tại Việt Nam. Khi đó, xe cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade 125 và Yamaha NVX 125. Mức giá niêm yết của xe là 49,5 triệu đồng, cao hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Trước đó, Suzuki Việt Nam từng phân phối mẫu xe tay ga Address dùng động cơ 110 cc. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng đã bị rút khỏi danh mục.

Hiện tại, dải sản phẩm xe hai bánh của Suzuki tại Việt Nam chỉ gồm Satria và V-Strom 250SX. Như vậy, hãng chưa có mẫu xe tay ga nào trong danh mục sản phẩm.