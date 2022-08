Xem tranh vẽ 10.000 năm tuổi, chuyên gia: Lẽ nào Trái đất đã được thiết kế từ trước?

Theo International Business Times, một nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 1 loạt những tranh vẽ bí ẩn ở tỉnh Bastar, bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ. Những bức tranh vẽ trên đá này miêu tả về những nhân vật giống như người ngoài hành tinh trong trang phục không gian. Ngoài ra, các hình vẽ còn có sự xuất hiện của đĩa bay . Chúng đều được vẽ rất chi tiết với ăng ten trên đầu và có 3 chân.

Tranh vẽ UFO 10.000 năm tuổi

Điều đáng nói là, sau khi sử dụng phương pháp phân tích niên đại bằng carbon phóng xạ, các nhà khoa học đã xác định rằng những hình vẽ này đã 10.000 năm tuổi.

Những bức tranh vẽ người ngoài hành tinh có niên đại 10.000 năm tuổi được tìm thấy ở Ấn Độ. (Ảnh: Express)

Theo ông JR Bhagat, trưởng nhóm khảo cổ thì chủ đề của các bức vẽ là người ngoài hành tinh và các vật thể bay không xác định (UFO). Họ đã tìm thấy chúng trong hang động tại khu vực Charama, thủ phủ bang Chhattisgarh. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, tuổi đời cũng những bức vẽ này lên tới 10.000 năm và khi đó, du hành không gian chưa tồn tại. Tại sao những con người tiền sử lại biết tới người ngoài hành tinh? Nó có liên quan gì tới Trái đất của chúng ta?

Để làm rõ băn khoăn này, các nhà khoa học đã tìm hiểu thêm về nội dung của những bức tranh trong hang động. Thế nhưng, sau khi phân tích chúng, họ lại tiếp tục nảy sinh nghi vấn rằng liệu hành tinh của chúng ta có phải đã được thiết kế từ trước hay không?

Dẫn lời của nhà khảo cổ Bhagat, báo Express cho hay: "Các bức tranh được vẽ bằng màu tự nhiên, chúng không có nhiều dấu hiệu bị phai mờ theo năm tháng. Có bức vẽ người ngoài hành tinh mang vũ khí. Họ đều mặc bộ đồ vũ trụ. Mũi và miệng của họ đều bị khuyết. Trên những chiếc tàu vũ trụ có ăng ten to như những chiếc quạt. Chúng có giá đỡ 3 chân. Đây đều là những điểm có sự tương đồng với UFO. Điều này cũng cho thấy người tiền sử có thể đã nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc tưởng tượng ra và vẽ chúng lên đá."

Hình ảnh tàu vũ trụ được vẽ trên vách đá. (Ảnh: Express)

Thực tế, có nhiều bức tranh tường được tìm thấy ở gần Charama nhưng hầu hết chúng chỉ mô tả hình ảnh của con người và động vật thời tiền sử. Trước khi phát hiện ra những bức tranh tường kỳ lạ này, các nhà địa chất đã phát hiện ra một số hộp sọ của người tiền sử có niên đại 3,5 triệu năm tuổi tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Sau khi nghiên cứu, họ nhận thấy rằng bang Madhya Pradesh và khu vực Charama đều là nơi sinh sống của người tiền sử. Người dân sống ở những ngôi làng tại Charama từ xưa đã có truyền thống tôn thờ người Rohela. Với dân địa phương, người Rohela là những người đến từ bầu trời trên những chiếc đĩa bay có hình tròn. Trong truyền thuyết của họ, người Rohela từng đưa 2 người trong làng lên 1 cái UFO hình tròn và không bao giờ quay trở lại.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm thấy những bức tranh phác họa hình ảnh của người ngoài hành tinh. Trước đó, họ đã tìm thấy nhiều hình vẽ những sinh vật giống như người ngoài hành tinh tại Legends Rock ở Wyoming, Mỹ. Số lượng những bức tranh được tìm thấy lên tới con số hơn 250.

Hình ảnh người ngoài hành tinh mặc bộ đồ vũ trụ được vẽ rất rõ nét. (Ảnh: Express)

Một bức tranh khác được tìm thấy tại Cayuse Creek, Idaho, Mỹ. Bức tranh này mô tả về một sinh vật đang ngồi bên trong UFO có hình dạng giống 1 chiếc đĩa khổng lồ.

Các nhà khoa học đã kết nối những bức tranh được tìm thấy và kết luận rằng chúng thực sự là mô tả về cảnh người ngoài hành tinh tới Trái đất. Từ đây có thể thấy, sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái đất là có thực. Họ đã đến Trái đất vào thời cổ đại và thực hiện một số thay đổi trên hành tinh của chúng ta. Đồng thời họ đã dạy cho con người một số điều khiến cho nền văn minh của nhân loại đã đạt được những bước phát triển vượt bậc.

Trên thực tế, không chỉ có những bức tranh trên vách đá, bằng chứng về các nền văn minh sinh khác đã tới hành tinh của chúng ta có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới. Ở Ai Cập cổ đại, Mesoamerica và Sumer, các nhà khoa học đã tìm thấy các văn bản viết về các nền văn minh vĩ đại trong quá khứ xa xôi.

Các nhà khoa học cho rằng, người ngoài hành tinh đã đổ bộ xuống Trái đất và thiết kế nó. (Ảnh: Express)

Tại một địa điểm tại Nam Phi, cách cảng Maputo khoảng 150 km về phía tây, các nhà khảo cổ học đã tìm ra tàn tích của một đại đô thị cổ đại. Theo số liệu từ các cuộc kiểm tra, nó có diện tích khoảng 1.500 km vuông. Ở Amazon, người ta đã phát hiện ra các nền văn minh đã mất khác có thể có trước cả nền văn minh của người Inca và có lẽ đó là những tổ tiên của họ. Ngoài ra, trong một lần khai quật được thực hiện gần biên giới giữa Bolivia và Brazil, các nhà khảo cổ đã đã tìm ra một số kim tự tháp bí ẩn ở Amazon.



Từ những thông tin trên các bức tranh và việc phát hiện ra các nền văn minh khác, nhiều nhà khoa học bỗng nghi ngờ rằng phải chăng Trái đất của chúng ta đã được người ngoài hành tinh thiết kế? Nhiều ý kiến cho rằng, sự tồn tại của loài người và vũ trụ là một phần của một thiết kế lớn.

Trái đất được thiết kế bởi người ngoài hành tinh?

Các nhà vũ trụ học đã tin rằng một vụ nổ vũ trụ ngẫu nhiên không bao giờ có thể mang lại sự sống hơn một quả bom hạt nhân trừ khi nó được thiết kế chính xác để làm như vậy. Và điều đó có nghĩa là một "ai đó" đã lên kế hoạch cho nó. Theo tính toán của các nhà vật lý, để sự sống tồn tại, lực hấp dẫn và các lực khác của tự nhiên phải được chia theo một tỉ lệ thật chính xác nếu không vũ trụ của chúng ta không thể tồn tại. Bởi nếu như tốc độ giãn nở yếu hơn một chút, thì lực hấp dẫn sẽ kéo tất cả vật chất trở lại thành một "vụ co lớn".

Như nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking đã từng chia sẻ: "Nếu tốc độ giãn nở một giây sau vụ nổ lớn nhỏ hơn dù chỉ một phần trăm nghìn triệu triệu, thì vũ trụ sẽ sụp đổ trở lại trước khi đạt đến kích thước hiện tại. Mặt khác, nếu tốc độ giãn nở chỉ lớn hơn một phần nhỏ so với hiện tại, thì các thiên hà, ngôi sao và hành tinh có thể không bao giờ hình thành và chúng ta sẽ không có mặt ở đây".

Stephen Hawking cho rằng tốc độ giãn nở không chính xác thì hành tinh của chúng ta sẽ không hình thành. (Ảnh: Express)

Do đó, để con người và vạn vật có thể tồn tại, mọi điều kiện trong hệ Mặt trời và hành tinh của chúng ta phải được thiết kế một cách cực kỳ chính xác. Ví dụ như, hàm lượng oxy trong bầu khí quyển của chúng ta là 20,9%. Nếu không có oxy, chúng ta không thể thở, nước không thể tồn tại, chúng ta sẽ không có mưa.

Ngoài ra, vì vị trí của Trái đất vừa phải , nếu nó quá xa Mặt trời, nó sẽ trở thành một hành tinh đóng băng như sao Hải Vương, và nếu quá gần, nó sẽ nóng bất thường như sao Thủy . Vị trí của Trái đất vừa đủ để tạo ra nhiệt độ thích hợp cho các sinh vật đồng thời giữ lại nước ở dạng lỏng, làm cho Trái đất có sức sống. Đồng thời, hàng tá điều kiện khác đã được tinh chỉnh một cách tinh vi giống như những "sự trùng hợp đáng ngờ".

Nhiều "sự trùng hợp đáng ngờ" khiến các nhà khoa học tin rằng Trái đất thực sự được thiết kế rất cẩn thận. (Ảnh: Express)

Do đó, các nhà khoa học đã cho rằng vũ trụ và sự sống trên Trái đất đều do nền văn minh ngoài vũ trụ thiết kế. Và họ đã đến Trái đất vào thời điểm trước khi nền văn minh hiện đại của con người xuất hiện. Người tiền sử khi đó do chưa biết cách sử dụng chữ viết để ghi lại những điều này nên họ đã vẽ lên vách đá. Sau đó, chúng đã vô tình được lưu lại tới ngày nay và được hậu thế tìm thấy.

*Bài viết được tổng hợp từ Timesofindia, The NewYork Times, Express