Xếp hạng vận may của 12 con giáp năm Giáp Thìn 2024: Hợi, Tuất vị trí trái ngược bất ngờ, Tỵ thuận lợi trăm bề

Hạng 1: Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi sẽ gặp may mắn tối đa trong năm 2024 khiến họ cảm thấy thành công và hài lòng về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Sự siêng năng và tài trí ứng biến linh hoạt là chìa khóa giúp họ trải qua một năm tràn ngập cơ hội tích cực và sự kiện tốt lành. Người tuổi Hợi có cơ hội tăng thêm thu nhập, các mối quan hệ cá nhân xung quanh con giáp này cũng ổn định và họ có khả năng tìm kiếm tình yêu phù hợp nếu còn đang độc thân.

Hạng 2: Tuổi Tỵ

Năm Giáp Thìn 2024 có thể là năm có nhiều thành tựu với người tuổi Tỵ. Họ có nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo, sẵn sàng thích nghi với cơ hội mới và sử dụng trí tuệ để vượt qua mọi trở ngại, giúp con giáp này ngày càng phát triển trên con đường sự nghiệp, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên con giáp này không nên lười biếng chờ đợi vận may đến mà cần tận dụng mọi cơ hội tiềm năng. Người tuổi Tý cũng có khả năng mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp trong năm nay.

Hạng 3: Tuổi Tý

Nổi tiếng với sự nhanh trí và tháo vát, tuổi Tý sẽ có một năm phát triển vượt bậc, đặc biệt là về tài chính đồng thời có quý nhân phù trợ, giúp đỡ kịp thời khi họ gặp thách thức. Người tuổi Tý có thể có cơ hội tỏa sáng và nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Họ cũng tích lũy được khá nhiều tiền bạc trong năm nay và có khả năng cao tìm kiếm được “nửa kia” thông qua các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc du lịch.

Hạng 4: Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay, dù có một vài thách thức xảy đến nhưng họ sẽ luôn tìm được quý nhân giúp đỡ, có một năm suôn sẻ nhất là với những ai có kế hoạch, lộ trình rõ ràng cho mọi mục tiêu. Các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp sẽ đem đến cho họ niềm vui và cả sự hỗ trợ. Năm Giáp Thìn 2024 con giáp này sẽ có sự đột phá, thăng tiến trong công việc, tiền bạc.

Hạng 5: Tuổi Dậu

Nhìn chung năm 2024 sẽ là một năm dễ chịu, ổn định với người tuổi Dậu. Họ có tài chính dư dả và có khả năng tìm được người yêu, bạn đời phù hợp. Tuổi Dậu cần lưu ý tránh chuyển việc trong nửa đầu năm mà nên đợi đến 6 tháng cuối năm để có được cơ hội tốt.

Hạng 6: Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để dịch chuyển trong năm nay và những chuyến đi du lịch, công tác dù gần hay xa cũng có thể đem đến sự may mắn về công việc cũng như tình cảm cho họ. Nhiều cơ hội mới sẽ đến trong năm 2024 nhưng tuổi Ngọ có thể khó khăn trong việc nắm bắt chung, hãy cố gắng chủ động hơn mỗi khi nhận thấy mối quan hệ hay nhiệm vụ giúp con giáp này phát triển hơn.

Hạng 7: Tuổi Thân

Năm 2024 tương đối ổn định với tuổi Thân, tuy không có nhiều cơ hội để bứt phá nhưng tiền tài với con giáp này vẫn ở mức khiến họ hài lòng. Điều tuổi Thân cần lưu ý là chặt chẽ hơn trong vấn đề quản lý chi tiêu để tránh thất thoát. Tình duyên cũng là điểm sáng của con giáp này trong năm nay.

Hạng 8: Tuổi Dần

Tuổi Dần được dự đoán có cơ hội giúp họ nổi bật trong công việc nhưng điều này lại vô tình khiến họ nhận về một số lời đàm tiếu. Về mặt tiền bạc, con giáp này nên thận trọng vì dễ bội chi nếu không cẩn thận. Người tuổi Dần nên nỗ lực duy trì mối quan hệ với bạn bè và gia đình vì khía cạnh này sẽ đem đến năng lượng tích cực cho họ trong năm nay. Nửa năm sau của năm Giáp Thìn sẽ đem đến nhiều may mắn hơn cho con giáp này.

Hạng 9: Tuổi Sửu

Năm 2024 người tuổi Sửu nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân, tránh các hoạt động thể thao mạo hiểm. Con giáp này cũng nên thận trọng với những khoản đầu tư của mình cũng như cẩn trọng lời nói với các mối quan hệ xung quanh để tránh xung đột do hiểu lầm. Tuy vậy họ vẫn có cơ hội bước ra vùng an toàn và nếu năm bắt được, tuổi Sửu sẽ phát triển rất nhanh trong năm nay.

Hạng 10: Tuổi Thìn

Đây có thể là một năm nhiều thử thách với người tuổi Thìn, họ cần vững vàng về tâm trí và cố gắng tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể vì tài lộc có thể không đến dễ dàng với họ như trước đây. Công việc của người tuổi Thìn cũng mang tính cạnh tranh hơn, họ cần giữ thái độ khiêm tốn để chuẩn bị cho mọi thay đổi có thể xay ra. Việc kết hôn, sinh con, chuyển việc hoặc tham gia các sự kiện vui vẻ có thể giúp con giáp này thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn.

Hạng 11: Tuổi Mão

May mắn sẽ chỉ đến với người tuổi Mão vào nửa cuối năm 2024. Người tuổi Mão sẽ có khoảng thời gian để hoàn thiện bản thân và học hỏi kỹ năng mới giúp ích cho sự nghiệp của họ trong tương lai. Điều tuổi Mão cần lưu ý là tránh mong muốn kiếm tiền nhanh bằng các hình thức mang tính mạo hiểm, rủi ro mà cần làm việc chăm chỉ, “tự lực cánh sinh” để mang lại thành quả xứng đáng.

Hạng 12: Tuổi Tuất

Năm 2024 có thể chứng kiến nhiều thay đổi với người tuổi Tuất, điều này khiến họ cảm thấy có phần nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Họ cần thận trọng trước khi đưa ra một quyết định lớn và có thể thay đổi công việc, chuyển nhà hoặc đi du lịch để giảm bớt tác động tiêu cực trong năm nay. Người sinh năm Tuất có thể phải đối mặt với nhiều tranh cãi hơn trong các mối quan hệ của họ nhưng điều này không hoàn toàn xấu và thậm chí giúp họ phát triển hơn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm