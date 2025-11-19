Xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs: Nộp 9,7 tỷ đồng khắc phục, các bị cáo đối diện mức án nào?

Hoa hậu Thuỳ Tiên có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt

Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 19/11), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Các bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Công an thực hiện bắt tạm giam Quang Linh Vlogs - Ảnh: Bộ Công an

Thông tin trên Thanh niên Online cho hay, trong giai đoạn điều tra, các bị cáo và những người liên quan đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 9,7 tỷ đồng, trong đó Thùy Tiên nộp nhiều nhất 3,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản trị giá hơn 2,6 tỷ đồng của Hằng du mục, Lê Thành Công, Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, VnExpress dẫn theo cáo trạng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Riêng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 03/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 05 bị can trong đó có Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Đến ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối với hoa hậu Thùy Tiên về tội “Lừa dối khách hàng” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Các bị cáo 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlog bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Các đối tượng đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30% với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Trong mô hình vận hành, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách hồ sơ pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá và livestream bán hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt hôm 15/5 - Ảnh: Bộ Công an

Sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công, đóng gói sản phẩm với Công ty Asia Life. Nhóm bị can tiến hành công bố sản phẩm, lập hồ sơ thể hiện kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì.

Thay vào đó, họ mua sẵn bột rau củ quả, chất phụ gia của các nhà cung cấp để sản xuất, không xuất đủ nguyên liệu bột 10 loại rau củ theo tỉ lệ 28,13% đã được công bố và in trên nhãn, bao bì sản phẩm kẹo Kera.

Các cá nhân này đã chỉ đạo nhân viên sử dụng nguyên liệu đầu vào gồm 10 loại bột rau củ mua của các nhà cung cấp, với khối lượng rất thấp (chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61-0,75% tổng nguyên liệu) để sản xuất kẹo Kera, chỉ đạt từ 2,16-2,66% (dưới 70%) so với tỉ lệ 10 loại bột rau củ công bố và in trên nhãn, bao bì sản phẩm kẹo Kera.

Kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Từ trái qua: Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog trong một buổi livestream bán kẹo Kera

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT xác định, bất chấp những thông tin trên, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm bị can tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2 - 3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Kết quả điều tra xác định, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cáo buộc, từ tháng 12/2024 đến 3/2025, kẹo Kera được doanh nghiệp trên bán ra thị trường với số lượng 135.325 hộp. Qua đó, các bị can thu về tổng số tiền gần 18 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ, riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trả gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.