Xét xử nguyên Phó Chủ tịch, Công chức xã, Phó Trưởng Công an Phường, Công an viên,...

Các bị cáo tại phiên tòa (Tài đứng thứ 2, hàng đầu bên phải qua).

Xét xử nguyên Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Công an Phường, công chức xã, công an viên,... cùng một loạt đồng phạm

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có liên quan đến nhiều bị cáo nguyên là cán bộ UBND, Công an cấp xã của tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang với các tội danh “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Đưa và nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”.

Trong vụ án này có 24 bị cáo đưa ra xét xử. Trong đó có nhiều bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Công an Phường, công chức xã, công an viên,....

Cụ thể, các bị cáo nguyên là cán bộ gồm: Nguyễn Minh Quân (SN 1996, nguyên Công an viên xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1970, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Hồ Minh Tuấn (SN 1989, nguyên là công chức UBND xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Mẫn (SN 1983, nguyên Công an viên xã Bình Xuân, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Hồ Văn Liền (SN 1987, nguyên công chức xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Lê Ngọc Sơn (SN 1983, nguyên Phó Trưởng Công an phường 1, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Bên cạnh đó, Tòa cũng xét xử các bị cáo: Lưu Tấn Tài (SN 1986, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Phạm Thái Bình (SN 1982, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Minh Tân (SN 1994, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Vũ Duy Khánh (SN 1985, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Vũ Mạnh Thương (SN 1985, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Khúc Ngọc Danh (SN 1990, phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh), Lê Hoàng Anh ( SN 1975, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Ngô Thị Hồng Nguyên (SN 1991, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Cược (SN 1986, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ xã, Công an tiếp tay làm giả giấy tờ mua bán xe

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2023, Lưu Tấn Tài được thuê làm dịch vụ hỗ trợ đăng ký xe cho các cá nhân có nhu cầu mua bán xe.

Quá trình thực hiện thủ tục đăng ký xe tại tỉnh Tiền Giang, Tài cùng đồng phạm đã câu kết với cán bộ, công an thuộc UBND, đơn vị Công an các xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Kiên Giang để cấp 9.280 tài liệu giả là giấy mua, bán, tặng cho xe; hợp đồng mua bán và quyết định trưng cầu giám định xe mô tô.

Sau khi được cấp tài liệu giả này, Tài cùng với Vũ Mạnh Thương, Vũ Duy Khánh, Khúc Ngọc Danh, Phạm Thái Bình, Nguyễn Minh Tân, Lê Hoàng Anh, Ngô Thị Hồng Nguyên sử dụng, bán các tài liệu này cho nhiều người khác và trực tiếp sử dụng thực hiện lập thủ tục đăng ký các xe mô tô không có giấy tờ hợp pháp tại đơn vị Công an cấp xã và được cấp “Giấy chứng nhận đăng xe mô tô, xe máy”.

Sau đó, Tài cùng Vũ Mạnh Thương, Vũ Duy Khánh, Khúc Ngọc Danh, Phạm Thái Bình bán lại các xe không hợp pháp cho người khác, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký xe mô tô, Tài câu kết và nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Cược, Nguyễn Minh Quân để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ đặng ký, hiệu chỉnh dữ liệu trong hệ thống đăng ký xe theo “Giấy chứng nhận đăng xe mô tô, xe máy” sau khi đã được Vũ Mạnh Thương thuê Khúc Ngọc Danh sửa chữa phù hợp với thông tin xe không có giấy tờ mà Tài cùng đồng phạm thực tế nhập đăng ký tại Công an cấp xã.

Bị can Lưu Tấn Tài đưa hối lộ tổng số tiền 287.460.000 đồng cho Nguyễn Văn Cược 236.160.000 đồng và Nguyễn Minh Quân 51.300.000 đồng.

Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị can Lưu Tấn Tài giữ vai trò chính khi thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, Tài câu kết với các bị can Vũ Mạnh Thương, Vũ Duy Khánh, Khúc Ngọc Danh, Phạm Thái Bình, Nguyễn Minh Tân mua các xe không có nguồn gốc cùng hồ sơ không hợp pháp để nhập đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi bán lại cho người khác thu lợi bất chính 1,04 tỷ đồng.

Đồng thời, Tài câu kết với các bị can là cán bộ UBND, Công an cấp xã để cấp tài liệu chứng thực khống, đưa hối lộ để hiệu chỉnh dữ liệu, bỏ qua lỗi trong hồ sơ nhập đăng ký xe.

Dự kiến phiên tòa xét xử trong 4 ngày.