Xiaomi 14 Ultra ra mắt: "Kẻ hủy diệt" iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, camera vượt trội mà giá lại rẻ hơn

Mới đây, Xiaomi đã chính thức ra mắt Xiaomi 14 Ultra, mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng trong năm 2024 và cũng là "trùm cuối" của dòng Xiaomi 14 series. Chiếc máy này được giới thiệu trước hết tại Trung Quốc, sau đó là tại các quốc gia châu Âu trong khuôn khổ MWC 2024 sắp tới.

Thiết kế

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ không khác biệt so với người tiền nhiệm, Xiaomi 14 Ultra đã được tinh chỉnh về thiết kế. Phiên bản màu đen và trắng có mặt lưng giả da và nặng 224.4g. Phiên bản màu xanh có mặt lưng được Xiaomi gọi là Dragon Crystal, nặng hơn ở mức 229.5g.

Cuối cùng, còn có phiên bản đặc biệt Titanium Special Edition nặng 229.6g. Xiaomi cho biết vật liệu titan ở phiên bản này là "Hạng 5" (Grade 5), giống như iPhone 15 Pro và cao hơn Galaxy S24 Ultra.



Hệ thống camera

Tương tự như thế hệ tiền nhiệm, Xiaomi 14 Ultra giữ nguyên hệ thống 4 camera độ phân giải 50MP 0.5x, 1X, 3.2X và 5x.

Cảm biến chính vẫn là loại 1 inch, nhưng là cảm biến Sony LYT-900 mới nhất với thiết kế tốt hơn và tốc độ nhanh hơn. Ống kính về mặt kỹ thuật vẫn là loại khẩu độ kép 23mm, nhưng khẩu độ rộng khi chuyển đổi giữa f/1.63 và f/4.0, cho phép lấy sáng nhiều hơn 136% so với ống kính f/1.9 và f/4.0 của Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi gọi cơ chế này là khẩu độ vô cấp, gợi ý rằng nó có thể hoạt động ở bất kỳ điểm nào giữa f/1.63 và f/4.0, mặc dù trang web và bài thuyết trình của Xiaomi chỉ hiển thị các hình ảnh mẫu ở hai mức f/1.63 và f/4.0.

Các ống kính zoom bao gồm ống kính thường 3.2X 75mm f/1.8 và ống kính tiềm vọng 5X 120mm f/2.5, cùng chia sẻ cảm biến Sony IMX858 1/2.5 inch với ống kính ultrawide 12mm f/1.8. Ống kính tiềm vọng 120mm được nâng cấp từ f/3.0 lên f/2.5.

Xiaomi đã so sánh khả năng thu sáng của camera tele giữa Xiaomi 14 Ultra và dòng iPhone 15 Pro, cho thấy ống kính 120mm f/2.5 của Xiaomi 14 Ultra thu được nhiều ánh sáng hơn 196% so với iPhone 15 Pro Max và cao hơn 474% so với iPhone 15 Pro. Xiaomi 14 Ultra có thể thực hiện Zoom AI 30X mà Xiaomi cho rằng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Màn hình

Về mặt thông số, màn hình vẫn giữ nguyên với tấm nền LTPO AMOLED 6.73 inch, độ phân giải 1440 x 3200, tốc độ làm mới tối đa 120 Hz, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Độ sáng của màn hình tăng nhẹ lên 3.000 nits (so với 2.600 nits).

Xiaomi gọi lớp kính trên màn hình là Shield Glass và cho biết nó có khả năng chống rơi cao hơn 10 lần và cũng trong hơn. Các góc của màn hình được bo cong nhẹ nhàng ở tất cả các mặt, Xiaomi gọi đây là màn hình All Around Liquid.

Hiệu năng

Không có gì ngạc nhiên, Xiaomi 14 Ultra sở hữu chipset Snapdragon 8 Gen 3 mới nhất và mạnh mẽ nhất, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Hệ thống tản nhiệt được cải thiện nhờ buồng tản nhiệt hơi lớn hơn gấp 3 lần.

Pin lớn hơn khoảng 6% ở mức 5.300mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W hoặc sạc không dây 80W. Pin được bảo vệ bởi các chip bảo vệ quá dòng G1 và P2.

Xiaomi 14 Ultra cung cấp liên lạc vệ tinh hai chiều. Điện thoại có chip tăng cường tín hiệu T1 giúp cải thiện kết nối di động, Wi-Fi và Bluetooth.

Giá và thời điểm bán

Xiaomi 14 Ultra có 3 phiên bản cấu hình:



- 12GB RAM + 256GB dung lượng lưu trữ: 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 22.3 triệu đồng)

- 16GB RAM + 512GB dung lượng lưu trữ: 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng)

- 16GB RAM + 1TB dung lượng lưu trữ: 7.799 Nhân dân tệ (khoảng 26.7 triệu đồng)

Phiên bản đặc biệt Xiaomi 14 Ultra Titanium (16GB + 1TB): 8.799 Nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng)