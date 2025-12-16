XIN CHIA BUỒN! Những ai thức dậy buổi sáng mà có 4 thứ này, chỉ sợ tế bào ung thư sắp "ăn" hết phổi!

Cùng với đêm muộn thì sáng sớm cũng được xem là lúc bệnh tật, triệu chứng ung thư trong cơ thể dễ bị “lật tẩy”. Điều này càng đúng hơn với ung thư phổi bởi vì các thời điểm này có liên quan tới sự thay đổi về nhiệt độ, tư thế vận động, môi trường hít thở, mức độ thiếu nước… Đều là những yếu tố quan trọng với hoạt động hô hấp.

Nếu thường xuyên trải qua 4 cảm giác sau đây vào mỗi sáng thức dậy thì rất có thể tế bào ung thư đang “ăn” phổi của bạn. Hãy mau chóng tới gặp bác sĩ nhé!

1. Khó thở, khàn tiếng dai dẳng

Khó thở và khàn tiếng kéo dài đều là những triệu chứng thường gặp ở người mắc ung thư phổi. Chúng dễ nhận ra hơn vào buổi sáng sớm, khi mà cơ thể vừa mất nước sau một đêm ngủ dài và nhiệt độ thấp.

Ảnh minh họa

Các bệnh nhân lâm sàng mô tả giống như bị thứ gì đó vô hình thắt chặt ở cổ họng. Cảm giác khó thở do khối u phổi cũng thường xảy ra hoặc nặng hơn vào mỗi sáng ngủ dậy. Thay đổi tư thế nằm sang ngồi, đứng, vận động gắng sức nhiều hơn cũng được cho là 1 nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Lưu ý về sự khác biệt của khàn tiếng, khó thở do ung thư phổi vào buổi sáng là nó kèm theo sự mệt mỏi dai dẳng dù ngủ đủ giấc. Có thể đi cùng cảm giác tức ngực, chóng mặt, cả người yếu ớt khó chịu như thiếu dưỡng khí. Sau một lúc, các triệu chứng này có thể tự thuyên giảm đáng kể nhưng sẽ lặp lại vào sáng hôm sau.

2. Đau ngực tức ngực khó hiểu

Theo thống kê, khoảng một nửa số bệnh nhân ung thư phổi từng gặp các triệu chứng đau tức ngực hoặc đau vai. Ở giai đoạn đầu, cơn đau ngực có thể chưa rõ ràng nhưng có cảm giác tức ngực. Bệnh nhân ung thư phổi mô tả cảm giác này giống như lồng ngực bị đè nén một cách khó hiểu gây khó chịu, bức bối.

Bởi vì trong thành ngực có nhiều đầu mút sợi thần kinh nên nếu ung thư phổi xâm lấn vào thành ngực sẽ gây đau tức ngực. Cùng hoạt động hít thở khiến khí ra vào phổi, tạo lực ép và chuyển động ở vùng ngực nên nếu có khối u thì khó tránh khỏi nó bị tác động và sinh ra cảm giác đau. Đau ngực trong ung thư phổi cũng có thể là do khối u xâm lấn rộng hoặc đã di căn hạch, các cơ quan khác trong khoang ngực.

Cảm giác đau tức ngực do ung thư phổi có sự khác biệt là thường đi kèm khó thở, ho dai dẳng, cảm giác đau sâu bên trong. Triệu chứng này xuất hiện bất chợt, khi bạn không làm việc nặng nhọc hay căng thẳng… Nó sẽ sâu hơn, nặng hơn mỗi khi người bệnh hoạt động mạnh, ho hay hít sâu.

3. Đau vai và cánh tay không rõ nguyên nhân

Nếu không phải lý do chấn thương, bệnh cơ xương khớp thì hãy đặc biệt cẩn trọng với khối u ở phổi. Cơn đau thường rõ ràng hơn sau khi bạn thức dậy mỗi sáng.

Lý do là hành động này khiến vai và cánh tay phải hoạt động sau một thời gian dài được nghỉ ngơi qua đêm. Thời điểm này phổi cũng cố gắng hoạt động mạnh hơn để tăng cường hô hấp, dẫn tới khối u bị tác động mạnh.

Các chuyên gia cho biết, đau vai và phía trong cánh tay bất thường sẽ thường liên quan nhiều nhất tới các khối u ác tính ở phổi. Nguyên nhân chủ yếu là do khối u xâm lấn màng phổi hoặc dẫn lưu bạch huyết cục bộ bất thường. Trong khi phổi lại là cơ quan nằm gần khu vực vai và cánh tay, hoạt động của nó gây ảnh hưởng cục bộ tới khu vực này. Nhất là với các khối u phát triển chèn lên phần trên của phổi tạo áp lực tới mô cơ, xương khớp gần đó.

Ảnh minh họa

4. Ho nhiều hoặc ho ra máu

Nhắc tới triệu chứng của ung thư phổi thì không thể nào bỏ qua những cơn ho. Mặc dù vẫn có số ít trường hợp triệu chứng này không rõ ràng ở các giai đoạn sớm.

Cần lưu ý rằng không giống như cảm lạnh, ho do ung thư phổi gây khó chịu bởi cảm giác tức ngực, ho thành cơn dữ dội, ho đi kèm khó thở giống như sắp chết đuối. Cơn ho thường không có đờm hoặc chỉ có một lượng nhỏ đờm trắng và dính. Thậm chí một số bệnh nhân có thể có vệt máu trong đờm. Ở giai đoạn nặng, người bệnh còn có thể bị ho ra máu.

Triệu chứng ho do ung thư phổi sẽ dữ dội hơn mỗi khi thay đổi nhiệt độ hoặc tư thế đột ngột. Vì vậy nó rất dễ xảy ra vào buổi sáng sớm, nhất là vào mùa lạnh. Cơn ho do ung thư phổi không thuyên giảm sau khi bạn dùng thuốc ho, cảm lạnh thông thường.