Xổ số miền Nam: 28 tờ vé số trúng độc đắc tại An Giang và Cà Mau

12-10-2025 - 16:42 PM | Xã hội

Hôm nay (12-10), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Chiều 12-10, tin Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, kỳ vé K1T10 mở thưởng ngày 4-10 đã xác định giải đặc biệt (dãy số 803168) trúng thưởng tại tỉnh Cà Mau, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 của công ty là đại lý Ngô Thị Như.

Xổ số miền Nam: 28 tờ vé số trúng độc đắc tại An Giang và Cà Mau- Ảnh 1.

Giải đặc biệt của vé số Hậu Giang được một đại lý ở An Giang đổi thưởng cho khách hàng

Kỳ vé K2T10 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 11-10, đã xác định được vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 595981) tại tỉnh An Giang. Ngoài ra, 9 giải 5 (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng) cũng được xác định có khách hàng trúng thưởng tại tỉnh An Giang.

Trong khi đó, ngoài việc xác định 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 110001) tại phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ), vé số Long An kỳ vé 10K2, mở thưởng ngày 11-10 được xác định có khách hàng trúng 15 tờ giải nhì (15 triệu đồng/vé) tại tỉnh An Giang, do đại lý vé số Hiền ở Long Xuyên đổi thưởng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

