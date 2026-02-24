Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Chiều 24-2, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc

24-02-2026 - 17:38 PM | Smart Money

Xổ số miền Nam chiều 24-2 ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 2 đài.

Chiều 24-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra nhiều người trúng giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 23-2, giải độc đắc (dãy số 586568) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Đến chiều 24-2, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 14 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Rô Thanh ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 28 tỉ đổng.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh tuần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Rô Thanh

Trong khi đó, 32 vé Đồng Tháp trúng giải an ủi đã được đổi tại các đại lý vé số như: Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền; Ngọc Loan và Khánh Minh ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 792898) và giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 vé và trúng an ủi 18 vé là đại lý vé số Minh Phụng và đại lý Ngọc Diện ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 7 vé Đồng Tháp cũng đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 14 tỉ đồng.

Như vậy, hiện còn 2 vé Đồng Tháp và 6 vé Cà Mau trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 3.

Vé số Cà Mau trúng độc đắc tại Đồng Tháp, được đổi tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 289978) của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc (dãy số 828323) của vé số Cà Mau đến nay vẫn "im hơi lặng tiếng".

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới có hiệu lực từ 1/3: Luật sư khuyên hộ kinh doanh làm ngay điều này với tài khoản ngân hàng

Quy định mới có hiệu lực từ 1/3: Luật sư khuyên hộ kinh doanh làm ngay điều này với tài khoản ngân hàng Nổi bật

Lãi suất vay mua nhà lên tới 12–14%/năm, tôi đang chờ cơ hội săn "hàng ngộp" ở Hà Nội

Lãi suất vay mua nhà lên tới 12–14%/năm, tôi đang chờ cơ hội săn "hàng ngộp" ở Hà Nội Nổi bật

Ai nên mua vàng ngày Thần Tài?

Ai nên mua vàng ngày Thần Tài?

17:15 , 24/02/2026
Sát ngày Vía Thần Tài, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Mất tiền không mua được vàng, còn bị rút sạch tiền tài khoản

Sát ngày Vía Thần Tài, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Mất tiền không mua được vàng, còn bị rút sạch tiền tài khoản

11:24 , 24/02/2026
Bộ Công an nói gì về thông tin người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu?

Bộ Công an nói gì về thông tin người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu?

10:13 , 24/02/2026
Ngày vía thần Tài có nên bán vàng?

Ngày vía thần Tài có nên bán vàng?

09:05 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên