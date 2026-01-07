Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Sáng 7-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc 28 tỉ đồng của 1 đài đã tìm ra người trúng ngay trong đêm.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 704531 ) của vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 6-1, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là đại lý liên tục đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc thời gian gần đây.

Anh Lưu Quốc Duy chia sẻ hình ảnh 14 tờ vé số của người phụ nữ trúng độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

Chia sẻ về vị khách hàng may mắn trúng lớn, anh Lưu Quốc Duy – Chủ đại lý vé số Duy – cho biết khách hàng trúng là nữ. "Khách hàng ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Chị ấy đi chợ lúc 5 giờ sáng. Người bán mời mua vé số nên chị ấy mua luôn 14 vé, chiều tối phát hiện trúng độc đắc nên liên hệ đại lý vé số Duy để đổi thưởng 28 tỉ đồng".

Nói về cách người phụ nữ này nhận thưởng, anh Duy cho biết khách hàng nhận hết qua chuyển khoản.

Ngày 4-1, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho đôi vợ chồng may mắn trúng độc đắc (dãy số 934947) 5 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3-1.

Nói về cách nhận thưởng, anh Duy cho biết đôi vợ chồng này nhận toàn bộ 9 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) qua chuyển khoản.