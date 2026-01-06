Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng

06-01-2026 - 09:01 AM | Smart Money

Giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM và Tiền Giang đã tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng

Sáng 6-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài tiếp tục trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 2.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 3.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 823878) và giải an ủi của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 5-1, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Khoa và đại lý vé số Hùng Sơn ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc của vé số Cà Mau (dãy số 734535) và giải độc đắc của vé số Đồng Tháp (dãy số 247563) chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 4-1, giải độc đắc (dãy số 520288) và giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM sau 2 ngày các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TPHCM.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 4.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 5.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Chiều nay (6-1), xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Theo Thu Tâm

Người lao động

