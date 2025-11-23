Xổ số miền Nam: Lý giải vé số trúng đặc biệt liên tục “nổ” tại đại lý và tiệm vàng

Trước đây, sau mỗi kỳ mở thưởng thì các công ty xổ số kiến thiết mới công bố địa phương có người trúng đặc biệt xổ số miền Nam.

Lập tức chia sẻ vé số trúng đặc biệt

Thế nhưng, thời gian gần đây, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố vào chiều mỗi ngày, trên mạng xã hội lập tức chia sẻ ngay hình ảnh những tờ vé số trúng đặc biệt và danh tính đại lý phát hành, đổi thưởng. Chính điều này đã gây nên sự ngờ vực về tính trung thực của những tờ vé số trúng thưởng.

Vé số trúng đặc biệt liên tục được các đại lý chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Giải đáp lý do vì sao gần đây nhiều người dân ở miền Tây và TPHCM trúng giải đặc biệt, lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho biết hiện nay lượng vé bán ra của các công ty xổ số gần như đạt 100%. Do vậy, xác suất trúng đặc biệt mỗi ngày cũng gần như 100%.

Một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long xác nhận rằng việc nhiều người trúng đặc biệt tại các đại lý có số lượng phát hành lớn là hoàn toàn có thật. Hơn nữa, hiện này hầu như đại lý vé số nào cũng có trang facebook riêng để tiện tương tác với khách hàng nên sau khi phát hiện vé số trúng đặc biệt tại đại lý mình hoặc người trúng thưởng liên hệ với đại lý mình đổi thưởng thì các đại lý liền chia sẻ niềm vui với khách hàng thông qua facebook.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết khi đại lý chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng đặc biệt lên facebook của mình thì các đại lý khác cũng lập tức chia sẻ về trang facebook của họ để khách hàng cùng biết giải đặc biệt hôm nay trúng tại đâu. Những thông tin đó hoàn toàn đúng sự thật, "khớp" với thông tin các công ty xổ số kiến thiết thông báo ở kỳ quay thưởng tiếp theo.

"Thời buổi mạng xã hội phát triển nên thông tin luôn nhanh nhạy hơn trước đây, trong đó có thông tin về vé số trúng đặc biệt" – đại diện đại lý vé số này giải thích.

An toàn và tiện lợi

Đối với việc vì sao người trúng đặc biệt không trực tiếp đến công ty xổ số đổi thưởng như trước đây mà thường chọn đại lý hoặc tiệm vàng để đổi thưởng, một lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cho biết hiện nay nhiều đại lý vé số lớn luôn "thủ" mười mấy hai mươi tỉ đồng để sẵn sàng đổi thưởng cho người trúng đặc biệt. Đổi thưởng cho khách hàng xong, đại lý liền lên công ty để đổi lại rồi quay về ngay trong ngày. Theo quy định, huê hồng mà công ty chi lại cho đại lý đổi thưởng vé số đặc biệt là 0,2%.

Ở miền Tây, đại lý vé số Phú Vinh và đại lý vé số Duy là 2 nơi được nhiều khách hàng trúng đặc biệt liên hệ đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Duy, Phú Vinh

Trong khi đó, các đại lý vé số cho biết người dân trúng đặc biệt với số tiền lớn nên ngại di chuyển lên công ty đổi thưởng do vấn đề an toàn trên đường đi. Do đó, người dân liền tìm số điện thoại của những đại lý uy tín để gọi đến nhà đổi trực tiếp cho tiện hoặc cầm vé trúng đặc biệt đến đại lý gần nhà đổi thưởng.

Đấy chính là lý do đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long luôn di chuyển trong đêm để đến nhà khách hàng ở những tỉnh, thành khác để đổi thưởng giải đặc biệt bằng tiền mặt hoặc kết hợp tiền mặt với chuyển khoản.

Tương tự, một tiệm vàng ở tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết nhiều người sau khi biết trúng đặc biệt thì tìm đến tiệm vàng đổi thưởng tiền mặt hoặc mua vàng đem về nên nhiều tiệm vàng sẵn sàng đổi thưởng như đại lý vé số.