Xoá thuế khoán, số hoá sổ sách kế toán: Hộ kinh doanh phải làm gì?

Miễn phí phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi

Theo khảo sát do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trên gần 1.400 hộ kinh doanh toàn quốc, phần lớn hộ kinh doanh đã biết đến Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về hoá đơn chứng từ, nhưng hiểu biết còn rất hạn chế, hoặc đang cần hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế địa phương.

Vướng mắc lớn nhất được ghi nhận qua khảo sát là vấn đề kinh phí, Nhiều hộ kinh doanh có biên lợi nhuận thấp, trong khi phải kê khai và nộp đồng thời thuế VAT và thuế TNDN trên doanh thu gộp, cộng với chi phí đầu tư phần mềm và thiết bị hóa đơn điện tử, đã gây áp lực rất lớn lên hoạt động kinh doanh.

Phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc triển khai Nghị định số 70 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 về hóa đơn, chứng từ còn nhiều khó khăn, nhất là với nhóm hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ. Theo hiệp hội, việc triển khai cũng cần có lộ trình, ưu tiên áp dụng với hộ lớn ở đô thị, sau đó mở rộng sang hộ nhỏ ở nông thôn.

Một điểm quan trọng khác là hỗ trợ kỹ thuật, chẳng hạn cung cấp phần mềm, hóa đơn miễn phí và thiết lập đường dây nóng trợ giúp trong giai đoạn đầu. "Đây được xem là giải pháp thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho hộ kinh doanh", đơn vị này nhấn mạnh.

Cục Thuế đã có văn bản đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp thiết kế các phần mềm kế toán/hóa đơn dễ sử dụng, chi phí hợp lý, có thể hỗ trợ miễn phí.

Trước các kiến nghị, về hỗ trợ hộ kinh doanh, Cục Thuế dẫn khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17-5-2025 của Quốc hội. Theo đó, Nhà nước bố trí kinh phí để cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế cũng cho biết, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó có quy định cung cấp miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung.

Trước đó, nhằm đảm bảo việc chuyển đổi không tạo thêm gánh nặng tài chính cho hộ kinh doanh, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu thiết kế các phần mềm kế toán/hóa đơn dễ sử dụng, chi phí hợp lý, đồng thời áp dụng các gói hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ.

Cam kết đồng hành

Được biết, hiện nay trên thị trường, phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh có giá dao động từ 1 - 4 triệu đồng/năm, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp có giá từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng/năm tuỳ quy mô. Trong bối cảnh hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang giải “bài toán kép” - vừa phát triển kinh doanh, vừa minh bạch doanh thu, chính sách hỗ trợ, hưởng ứng cùng ngành Thuế giúp giảm bớt gánh nặng chi phí phần mềm đang được các doanh nghiệp công nghệ

CTCP Công nghệ Sapo vừa ra mắt Sapo Accounting - phần mềm kế toán dễ dùng, hợp nhất dữ liệu đa kênh cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Hơn 230.000 khách hàng đang sử dụng và ký mới phần mềm quản lý bán hàng Sapo sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán này.

Hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Bà Vũ Thị Hiền - Giám đốc phần mềm kế toán Sapo Accounting chia sẻ, phần mềm được thiết kế để đơn giản hóa toàn bộ quy trình - từ ghi nhận dữ liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý hóa đơn, chứng từ, hạch toán sổ sách, lên báo cáo cho đến kê khai thuế - tất cả đều có thể thực hiện liền mạch, thuận tiện, chính xác trên cùng một nền tảng..”

Phần mềm kế toán Sapo Accounting sở hữu nhiều tính năng dễ dùng và hữu ích, bao gồm: Tích hợp đồng bộ dữ liệu đa kênh từ phần mềm quản lý bán hàng & hóa đơn điện tử của Sapo; Dễ dàng lưu trữ và quản lý hóa đơn, chứng từ; Nhanh chóng phân loại, ghi sổ hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành; Tự động lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và tờ khai thuế.

Sapo Accounting phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh: từ cửa hàng thời trang, thiết bị điện tử, đồ mẹ và bé đến nhà hàng, café,...; đồng thời đáp ứng nghiệp vụ kế toán cho cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

KiotViet - nền tảng quản lý bán hàng đang phục vụ hơn 300.000 hộ kinh doanh cũng vừa thông báo ra mắt phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán miễn phí - đơn giản. Phần mềm được thiết kế tối giản với quy trình 2 bước: Bán hàng trên KiotViet (dữ liệu được tự động ghi vào sổ sách và tờ khai) - Tải tờ khai/sổ sách kế toán để nộp cho cơ quan thuế hoặc lưu trữ nội bộ. Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ số liệu bán hàng và thu chi, giúp chủ hộ kinh doanh theo dõi, lập sổ sách và lập tờ kê khai thuế ngay trên một nền tảng duy nhất. Giao diện trực quan, thao tác dễ dàng, đảm bảo ai cũng có thể sử dụng, kể cả những người không có chuyên môn kế toán.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định, không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh” ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ KiotViet chia sẻ.