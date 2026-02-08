Xoài Tết quá mắc, người bán thấy giá cũng "sợ"

Những ngày gần đây, người dân TPHCM hỏi giá xoài cát Hòa Lộc để mua cúng Tết hoặc biếu tặng giật mình vì giá quá cao, đặc biệt là xoài loại 1 (mỗi quả hơn 0,5 kg).

Theo khảo sát của phóng viên, giá xoài cát Hòa Lộc cúng Tết (nhận từ 25 – 28 tháng Chạp) loại 1 giá bán lẻ phổ biến từ 150.000 – 200.000 đồng/kg.

Ngay tại vườn, giá xoài cát Hòa Lộc cũng tăng mạnh so với các năm.

Tại vườn xoài cô Nguyệt (xã Cần Giờ, TPHCM), người bán báo giá 120.000 đồng/kg cho xoài Tết trong khi vài ngày trước giá vẫn còn 90.000 đồng/kg.

Lý do được chủ vườn cho biết do năm nay thời tiết bất lợi, mất mùa, ít vườn cho ra trái ngay dịp Tết.

Bản thân nhiều người bán cũng thấy giá xoài năm nay quá cao nhưng bù lại năm nay chất lượng tốt. Trước đây, ở Cần Giờ từng có mùa Tết xoài mất mùa nặng hơn, giá hàng loại 1 lên đến 130.000 đồng/kg nhưng chất lượng kém hơn năm nay.

Xoài cát Hòa Lộc xã Cần Giờ

Người tiêu dùng yêu thích xoài cát Hòa Lộc nhưng túi tiền không rủng rỉnh có thể mua loại cỡ nhỏ (mỗi kg có 3-4 quả) hoặc loại xoài gần chín ăn ngay với giá chỉ bằng 50-60% so với xoài loại 1.

Mức giá này gây choáng với người tiêu dùng lẻ nhưng điều này đã được giới kinh doanh dự báo trước.

Xoài cát Hòa Lộc ở xã Cần Giờ được dự báo sẽ tăng giá mạnh cận Tết

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức (chợ đầu mối Thủ Đức), cho biết các chủ vựa xoài năm nay đã làm việc với các nhà vườn và dự báo giá xoài cát Hòa Lộc loại 1, giá sỉ tại chợ năm nay có thể lên mức 120.000 đồng/kg, cao hơn 40.000 đồng/kg so với Tết năm ngoái.

Nguyên nhân, năm nay sản lượng xoài cát Hòa Lộc cho vụ Tết giảm từ 20-30% do năm nay có tháng nhuận và thời tiết không thuận lợi.

Xoài ở chợ đầu mối Thủ Đức

Dù vậy, ông Phương nói thêm trừ xoài cát Hòa Lộc loại 1, loại 2 thì xoài cát Hòa Lộc có kích cỡ nhỏ hoặc có lỗi nhỏ về hình thức vẫn có giá hợp lý.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể mua xoài cát chu, xoài keo vỏ vàng với sản lượng lớn và giá từ 40.000 – 70.000 đồng/kg.