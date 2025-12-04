Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao clip 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng '30 nghìn thì khỏi'

04-12-2025 - 08:26 AM | Xã hội

Chính quyền phường Cửa Nam (Hà Nội) đang xác minh clip 2 phụ nữ đi thu tiền ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt nhưng thẳng thừng "chê" 30.000 đồng.

Tối 3/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, chính quyền nắm được video "chê tiền ủng hộ" lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện UBND phường Cửa Nam xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang tổ chức xác minh.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Hai phụ nữ thẳng thừng từ chối khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Nhân viên trả lời họ đã ủng hộ qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: " Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Không thể từ chối với lời đề nghị của 2 phụ nữ, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của 2 người phụ nữ trong video. Việc hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng làm từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.


Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an có đề xuất cực kì quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe máy của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an có đề xuất cực kì quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe máy của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt tạm giam Giám đốc Văn Đức Quý sinh năm 1987

Bắt tạm giam Giám đốc Văn Đức Quý sinh năm 1987 Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 17 địa điểm trên toàn quốc, bắt 'ông trùm' Hoàng Tạ Minh Cường

Khám xét khẩn cấp 17 địa điểm trên toàn quốc, bắt 'ông trùm' Hoàng Tạ Minh Cường

08:10 , 04/12/2025
Dự báo thời tiết 4/12: Miền Bắc có nơi mưa rét, thấp nhất dưới 12°C

Dự báo thời tiết 4/12: Miền Bắc có nơi mưa rét, thấp nhất dưới 12°C

07:43 , 04/12/2025
Truy tìm ba cha con bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Truy tìm ba cha con bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

07:21 , 04/12/2025
Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu 1,5 triệu đồng

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu 1,5 triệu đồng

06:49 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên