Xôn xao tin Gucci bán tã giấy em bé giá 13 triệu một xấp

Thông tin đang lan truyền rầm rộ trên các mạng xã hội, đặc biệt là ở khu vực phương Tây những ngày qua, về việc Gucci vừa cho ra mắt sản phẩm mới là tã giấy sơ sinh cao cấp. Trong bức ảnh sản phẩm "Baby Diaper" được công bố, mức giá được niêm yết lên tới 490 USD (tương đương gần 13 triệu đồng) cho một xấp chưa đến 10 chiếc.

Thông tin gây sốc này ngay lập tức trở thành tâm điểm lan truyền và tạo nên những làn sóng bàn tán dữ dội. Thậm chí, nhiều bài viết phân tích sâu sắc về văn hóa tiêu dùng xa xỉ cũng đồng loạt xuất hiện dựa trên một case study nghe có vẻ đầy tính trào phúng này.

Sự xuất hiện của dòng tã bỉm "nhà giàu" đã tạo nên nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Phần lớn người dùng đều bày tỏ sự sốc nặng và không khỏi hoài nghi về tính thực tế của một sản phẩm dùng một lần lại mang danh xa xỉ phẩm đắt đỏ đến thế.

Theo các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, những chiếc tã này được khẳng định là làm từ các chất liệu cực kỳ cao cấp như bông hữu cơ, lớp kháng khuẩn chuyên dụng và mút hoạt tính siêu mềm mại. Không dừng lại ở đó, sản phẩm còn sở hữu họa tiết monogram GG đặc trưng của Gucci. Thêm vào đó, xấp tã bỉm này còn được cho là đóng gói trong một chiếc hộp thiết kế vô cùng sang trọng, xa hoa tột bậc.

Dù được lan truyền với tốc độ chóng mặt cùng những mô tả vô cùng sống động, hình ảnh này sau đó đã được xác nhận chỉ là một sản phẩm của AI. Không có thông báo chính thức, danh sách sản phẩm hay xác nhận nào từ phía Gucci cho thấy việc họ sẽ lấn sân vào thị trường tã lót trẻ em.

Mặc dù hãng từ lâu đã nổi tiếng với các dòng sản phẩm cao cấp dành cho trẻ nhỏ (bao gồm quần áo và phụ kiện) và túi đựng tã cao cấp (Gucci Diaper bag) với mức giá dao động từ 210 USD đến 2.600 USD, nhưng tã bỉm dùng một lần thì chưa.

Câu chuyện dở khóc dở cười này thực chất bắt nguồn từ một bài đăng của trang mạng xã hội Celebsimulation. Đây là một chuyên trang chuyên sản xuất các hình ảnh AI mang tính châm biếm hoặc chế meme, đặc biệt là nhắm thẳng vào thế giới thời trang xa xỉ đầy rẫy những nghịch lý. Những cái tên đình đám hái ra tiền khác như Balenciaga, Louis Vuitton hay Rolex cũng thường xuyên trở thành "nạn nhân" bị đưa vào tầm ngắm của trang này.

Việc các sản phẩm phi thực tế nhưng có tính gây sốc cao được chia sẻ quá chân thật đã nhanh chóng đánh lừa thị giác của công chúng, khiến nhiều người lầm tưởng đó là một sản phẩm xa xỉ chính hãng.

Nguyên văn bài viết châm biếm từ trang Celebsimulation:

"Sự xa xỉ chính thức chạm đến một đẳng cấp hoàn toàn mới… và lần này, nó dành cho các em bé. Những chiếc tã Gucci này, với mức giá gây sốc 490 USD mỗi gói, định nghĩa lại ý nghĩa của việc sống một phong cách thượng lưu ngay từ ngày đầu tiên. Được thiết kế với họa tiết monogram mang tính biểu tượng và tính thẩm mỹ tối giản, chúng trông giống như một tuyên ngôn thời trang hơn là một nhu cầu thiết yếu cơ bản.

Nhưng câu hỏi thực sự là… những thứ này thực sự dành cho ai? Trong một thế giới mà địa vị và thương hiệu quan trọng hơn bao giờ hết, ngay cả những vật dụng thiết yếu hàng ngày cũng đang bị biến thành đồ xa xỉ. Đối với một số người, đó là về tính độc quyền. Đối với những người khác, đơn giản là để tạo nên một tuyên ngôn. Tuy nhiên, nó gợi lên một cuộc trò chuyện lớn hơn về văn hóa tiêu dùng hiện đại. Liệu chúng ta đã đến mức thương hiệu lấn át tính thực tế chưa?

Có một điều chắc chắn là: nếu bạn nghĩ thời trang xa xỉ là nơi có giới hạn… hãy nghĩ lại đi."

