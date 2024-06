Xôn xao việc thực khách tố nhân viên chuỗi nhà hàng nổi tiếng tự ý gỡ luôn mã bảo mật khi cầm thẻ thanh toán

Trong thời đại ngày nay, thẻ tín dụng đã trở thành một công cụ thanh toán không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với khả năng thanh toán nhanh chóng, không cần mang theo tiền mặt, cùng với nhiều tiện ích khác nhau thẻ tín dụng giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian nhất là trong chuyện mua sắm hay đi ăn uống tại các nhà hàng. Nhưng đi cùng với sự tiện lợi, thì những rủi ro về hình thức thanh toán này cũng là điều rất nhiều người lo ngại.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi đi ăn tại một nhà hàng khá nổi tiếng. Trong lúc thanh toán cô gái đã tố nhân viên gỡ miếng dán mã bảo mật - CVV phía sau tấm thẻ Visa. Thực khách này đã nhanh chóng báo quản lý nhà hàng và gọi tổng đài ngân hàng để khóa thẻ ngay lập tức.

CVV (Card Verification Value) là 3 số sau thẻ được dùng xác minh thẻ VISA, bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Hay nói cách khác mã số này như một mã số an ninh của thẻ, thường được sử dụng cho mục đích xác minh, đặc biệt cho các giao dịch mua bán trực tuyến. Còn CVC (Card Verification Code) là mã dùng để xác minh thẻ tín dụng Mastercard.



Sự việc của cô gái trên đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Việc thanh toán thẻ tín dụng tại các quán ăn là thói quen chung của rất nhiều người, nên ngay dưới bài đăng, không ít người đã chia sẻ những câu chuyện tương tự, cùng với đó là quan điểm và cách bảo vệ thẻ tín dụng của bản thân.

Dựa theo thông tin mà thực khách trên chia sẻ, cộng đồng mạng đã có một vài lưu ý để bảo vệ thẻ và quan sát kỹ hơn khi thanh toán:



Dán tem bảo mật mã CVV: Bạn cần sử dụng tem vỡ do ngân hàng cung cấp để dán vào mã số này. Tem vỡ là tem bảo hành được in trên chất liệu decal vỡ - chất liệu tự dính, có tính chất dễ vỡ và không thể tái sử dụng nếu người dùng bóc hoặc mở niêm phong. Do đó có thể bảo mật được mã CVV/CVC và rất dễ phát hiện nếu ai đó có động thái cố tình bóc ra.

Loại bỏ mã số CVV/CVC ra khỏi thẻ: Sau khi ghi nhớ dãy số CVV hoặc lưu giữ mật mã trên ghi chú, điện thoại bạn có thể dùng vật nhọn cào nhẹ dãy số này ra khỏi thẻ. Yên tâm thẻ của bạn vẫn có thể sử dụng và hoạt động một cách bình thường.



Luôn chú ý giữ thẻ trong tầm mắt: Tự mình thanh toán tại quầy để tránh việc thẻ bị các đối tượng có ý đồ xấu lợi dụng.

Sử dụng các ứng dụng thanh toán: Khi sử dụng Apple Pay/Google Pay để thanh toán tại các cửa hàng hay trong ứng dụng, trang web, người dùng sẽ được yêu cầu xác thực danh tính bằng Face ID và Touch ID. Do đó chúng có tính bảo mật cao hơn nhiều so với các thẻ ngân hàng được tích hợp thanh toán một chạm, vốn không cần xác thực bất kỳ thông tin nào.

Khóa thẻ: Khi bị mất thẻ, lộ thông tin, hoặc thẻ có dấu hiệu bất thường chủ thẻ lập tức thông báo cho tổ chức phát hành thẻ qua qua Internet Banking/hotline ngân hàng/trực tiếp tại quầy giao dịch ngân hàng.

Kiểm tra giao dịch thường xuyên: Theo dõi các giao dịch của thẻ thường xuyên để phát hiện kịp thời các giao dịch không hợp lệ.