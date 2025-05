Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông tử vong nghi ngộ độc khí CO tại Đồng Nai: Để lại 5 con nhỏ, sống chật vật trong gian nhà tứ bề thiếu thốn

Sáng 26/5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhân nghi bị ngộ độc khí CO. Trước đó, có 5 bệnh nhân là công nhân của một doanh nghiệp sản xuất gạch men ở xã Tân An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí CO.

Trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện: gồm Nguyễn Long Sang (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

3 công nhân còn lại được xác định ngộ độc khí CO gồm Đ.C.H. (44 tuổi, ngụ H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương), N.T.H (34 tuổi) và L.V.N (40 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

Chị Vân (áo xanh) thất thần tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Báo Đồng Nai

Trong số 2 nạn nhân tử vong thương tâm, hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Long Sang vô cùng khó khăn. Người chồng xấu số qua đời, để lại người vợ và 5 con nhỏ. Cả gia đình sống chật vật trong gian nhà nhỏ tứ bề thiếu thốn.

Chia sẻ với báo Đồng Nai, chị Huỳnh Thị Ngọc Vân (vợ anh Sang) với dáng người gầy gò, ánh mắt thất thần liên tục bật khóc và nhiều lần ngã quỵ trước mất mát quá lớn.

Chị Vân đau đớn cho biết, chồng chị làm ca đêm tại Công ty CP Gạch men Phương Nam (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu) vào ngày 25-5. Khi đang ngủ cùng con ở nhà, ngay trong đêm, chị Vân nhận được cuộc gọi của chị chồng báo tin chồng gặp nạn ở công ty, đang đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Lúc đó, tôi rất sốc và lo sợ. Tôi gửi con cho mẹ ruột trông dùm và cùng em chồng xuống bệnh viện ngay trong đêm" - chị Vân kể.

Khi vừa tới bệnh viện, chị Vân được thông báo, có 2 người đã tử vong, 3 người đang trong phòng cấp cứu. Chị Vân cho biết, "Tôi không còn đứng vững, xỉu luôn tại chỗ. Tôi không thể ngờ chồng tôi lại nằm trong danh sách nạn nhân xấu số".

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình với báo Tuổi trẻ, chị Vân cho biết, hai vợ chồng chị đều làm công nhân. Chồng chị làm công ty gạch men với lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, còn chị làm công ty gỗ nhưng bận chăm con nhỏ nên tháng chỉ hơn 4 triệu đồng.

Hai vợ chồng chị Vân có 5 đứa con, lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất mới một tuổi rưỡi. Trong đó, hai đứa có biểu hiện thần kinh không ổn định, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

"Vừa rồi ảnh đưa tôi 8 triệu đồng dặn trả nợ 5 triệu đồng, còn lại để lo cho con. Cửa nẻo hư hỏng ảnh nói để mấy bữa sửa lại cho mẹ con ở, vậy mà chưa kịp làm gì thì...", nói đến đây chị Vân lại bật khóc.

Chị nói trước đây có chồng cùng trang trải còn đỡ, giờ không biết làm sao để nuôi dạy 5 người con. "Lương hãng gỗ hơn 5 triệu mấy thôi, nghĩ trong bụng bây giờ 5 đứa con không biết tính sao", chị Vân lo lắng nói.