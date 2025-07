Ngắm những tuyến đường có giá đất "bỏng tay" ở Đà Nẵng

Đường Lê Quang Đạo ở khu phố du lịch An Thượng (phố Tây) hơn 135 triệu đồng/m2. Quanh đó, các tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 2, An Thượng 3, An Thượng 4 đều trên 130 triệu đồng/m2. Khu vực này tập trung đông đúc du khách nước ngoài lưu trú. Các dịch vụ ăn uống, giải trí, massage mở cửa cả đêm.