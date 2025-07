Khách đi ô tô sang về làng quê Hưng Yên hỏi mua 5 lô đất, trả giá 20 tỷ đồng: Chủ nhà ngỡ ngàng, giá cao những vẫn chưa dám bán vì sợ hớ

Anh Nguyễn Văn Được - người dân xã Ân Thi, Hưng Yên kể, mấy tháng nay, tự dưng có nhiều người đi ô tô sang về quê hỏi mua đất.

“Nhà hàng xóm cạnh nhà tôi có mảnh đất rộng tầm gần 500m2, tách làm 5 lô đất được trả giá 20 tỷ đồng. Khách trả giá như vậy khiến chủ nhà ngỡ ngàng không hiểu vì sao tự nhiên đất tăng giá như vậy. Sợ rằng bị bán hớ, chủ nhà không dám chốt ngay với khách”, anh Được kể.

Khách về quê hỏi mua đất với mức giá đó còn khiến người dân cả làng xôn xao, đồn thổi là do có quy hoạch, dự án của doanh nghiệp về triển khai.

“Thực hư thế nào chưa rõ nhưng sau khi có khách về trả giá như vậy. Đất làng tôi tăng giá ầm ầm. Cách đây tầm 2 năm, 1 lô đất ngõ có diện tích khoảng 100m2 có giá 300-400 triệu đồng/m2 thì nay đã 1,7-2 tỷ đồng. Còn với những lô đất ở mặt đường trục chính, giá hiện nay giao động 3-4 tỷ đồng”, anh Được cho biết.

Đất đấu giá ở Ân Thi cũng gây chú ý. Hồi tháng 2/2025, UBND huyện Ân Thi đã đấu giá 273 lô đất ở thuộc khu dân cư phía Bắc thị trấn Ân Thi. Các lô đất có diện tích 90 - 295 m2, giá khởi điểm từ 19,2 - 31,2 triệu đồng/m2. Kết quả, tất cả lô đất đều được đấu giá thành công. Mức giá trúng dao động từ 32 - 120 triệu đồng/m2.

Bên cạnh thị trường Ân Thi thì Văn Giang, Như Quỳnh… cũng ghi nhận mức độ quan tâm và giá tăng.

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hưng Yên nói chung ghi nhận mức độ quan tâm lớn. Tính đến tháng 5, mức độ quan tâm ở Hưng Yên tăng 38% so với 5 tháng đầu năm 2024. Hưng Yên tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 59% so với tháng 1/2024, tuy nhiên cũng không biến động so với đỉnh hồi tháng 3, theo dữ liệu Batdongsan.com.vn.

Trong tháng 5, giá bán đất nền Hưng Yên tăng 59% so với tháng 1/2024.

Nhìn nhận về mức độ quan tâm và giá bất động sản ở Hưng Yên tăng trưởng thời gian qua, nhà đầu tư tên Nguyễn Thành Minh (Hà Nội) cho biết, các dự án lớn đổ về Hưng Yên thời gian qua khá nhiều, từ các đại đô thị quy mô lớn đến các dự án tại các khu công nghiệp, tạo nên sức hút của thị trường bất động sản Hưng Yên.

Với lợi thế giáp ranh Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế tốt trong thời gian qua, trong khi mặt bằng giá bất động sản tại Hà Nội đã rất cao thì đất nền, đất đấu giá Hưng Yên đang là điểm đến của dòng tiền đầu tư.

Bên cạnh nhà đầu tư, môi giới ở các tỉnh xung quanh cũng đổ về khu vực này tìm nguồn hàng giới thiệu cho khách. Chị Lan Anh - môi giới ở Bắc Ninh cho biết: “Hơn 3-4 tháng nay, tôi cùng với đội của mình đi về khu vực Ân Thi, Văn Giang săn đất. Lô nào giá rẻ thì cả đội góp vốn mua chung rồi lướt sóng. Còn với lô nào vốn to, chúng tôi tìm khách ăn hoa hồng”.

Ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết, Hưng Yên đang nổi lên như một thủ phủ công nghiệp mới, với sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị vệ tinh hiện đại. Tỉnh này tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, công nghệ cao và chế biến nông sản, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất và chế tạo.

Tại các thị trường bất động sản mới nổi, lợi thế lớn nhất chính là quỹ đất rộng lớn và chưa được khai thác triệt để. Đây là yếu tố then chốt giúp các địa phương thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản như Vingroup, Ecopark…

Ông Chung cho rằng, sau tháng 6/2025, thị trường Hưng Yên với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp bất động sản lớn cùng với việc mở rộng khu công nghiệp lên tới 9.200ha, sẽ tiếp tục là điểm nóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.