20 người giàu nhất sàn chứng khoán: Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 8.300 tỷ trong vòng 1 tuần, ông Nguyễn Văn Tuấn tăng mạnh nhất từ đầu tháng 7

Tính đến ngày 4/7/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 502.900 tỷ đồng, tăng 155.800 tỷ đồng (tương ứng tăng 45%) so với cuối năm 2024, nhưng giảm nhẹ 6.810 tỷ đồng (-1,34%) so với cuối tuần trước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu với tài sản 206.400 tỷ đồng, và vượt xa so với những người còn lại. Tài sản của ông Vượng thậm chí còn lớn hơn so với 9 người còn lại trong top 10 cộng lại (202.600 tỷ đồng). So với cuối tuần trước, tài sản của ông Vượng giảm 8.300 tỷ đồng, tuy nhiên, tính từ đầu năm tới nay, tài sản của ông Vượng đã tăng tới 115.300 tỷ đồng, tăng 127%.

Trong thời gian qua, ông Vượng đã thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu VIC để góp vốn vào các công ty liên quan. Ngày 27/6, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất chuyển nhượng 87,56 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed (VinSpeed) để thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp này. Tính theo giá trị thị trường, số cổ phiếu này hiện có trị giá hơn 8.000 tỷ đồng. Trước đó vào 18/6, ông Vượng cũng chuyển nhượng 70,6 triệu cổ phiếu cho VinEnergo.

Trong top 20 còn có bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 7 với 15.600 tỷ đồng và bà Phạm Thúy Hằng, em gái của bà Hương ở vị trí thứ 14 với 10.400 tỷ đồng. Bà Hương và bà Hằng hiện đều đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Tỷ phú Trần Đình Long giữ vị trí thứ hai với tài sản 46.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với cuối tháng 6 và tăng 2.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GELEX ghi nhận tốc độ tăng trưởng tài sản mạnh nhất so với cuối tháng 6/2025, tăng 7% từ 8.000 tỷ đồng lên 8.600 tỷ đồng. So với hồi đầu năm 2024, tài sản của ông Tuấn đã tăng 122%, là người duy nhất trong top 20 có tài sản tăng trên 100% trừ những người sở hữu cổ phiếu Vingroup.

Ông Trương Gia Bình ghi nhận tăng trưởng tài sản 3,63% so với cuối tuần trước (từ 12.100 tỷ đồng lên 12.600 tỷ đồng). Tính từ đầu năm, tài sản ông Bình vẫn giảm 20%.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và tỷ phú Hồ Hùng Anh ghi nhận tài sản giảm lần lượt -2,73% và -2,34% so với cuối tháng 6.

Ngoài ra, vợ con của ông Hồ Hùng Anh cũng lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở vị trí thứ 8 với 12.700 tỷ đồng, 2 người con Hồ Thủy Anh, Hồ Anh Minh cùng ở vị trí thứ 12 với 12.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản chứng khoán trị giá 21.100 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối tháng 6.

Tính theo tỷ lệ, người có tài sản giảm mạnh nhất từ đầu năm là ông Hồ Xuân Năng, giảm 23% từ 8.900 tỷ xuống 6.900 tỷ đồng.