Xu hướng chuyển đổi của các doanh nghiệp ngành Tài chính năm 2024

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Mặc dù hiệu suất đầu tư vẫn là yếu tố quan trọng nhưng kỳ vọng của khách hàng đã tăng lên về mặt cá nhân hóa và tương tác kịp thời. Để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, các công ty tài chính đang khám phá tiềm năng của AI. Công nghệ này có khả năng cách mạng hóa sự tương tác của khách hàng bằng cách cải thiện các mốc thời gian và nâng cao tính rõ ràng. Tuy nhiên, việc triển khai thành công phụ thuộc vào sự hợp tác toàn diện giữa các chức năng tổ chức khác nhau, bao gồm: văn phòng trước, sau, trung gian, tài chính, công nghệ thông tin và quản lý rủi ro.

Xây dựng danh mục đầu tư theo chủ đề bước nhảy mới trong thế giới Tài chính

Các chiến lược đầu tư truyền thống, được phân loại theo mức tăng trưởng so với giá trị, giá trị vốn hóa lớn so với giá trị vốn hóa nhỏ và các ngành công nghiệp, vẫn chưa bị mai một. Tuy nhiên, một sự thay đổi đáng chú ý đang xảy ra với sự gia tăng của việc xây dựng danh mục đầu tư theo chủ đề. Cách tiếp cận này phản ánh ngày càng tăng đối với nhu cầu của nhà đầu tư về các lựa chọn đầu tư theo chủ đề và cá nhân hóa hơn. Các công ty tài chính có thể điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm của mình để kết hợp các chủ đề đa dạng, phù hợp với sự thay đổi sở thích của nhà đầu tư vào năm 2024.

Khi mô hình tổ chức trải qua những biến đổi phổ biến, mối liên kết chặt chẽ với mục đích sẽ trở thành một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự thay đổi này. Các tổ chức có đội ngũ nhân sự chia sẻ chung ý thức về mục đích của công ty thông báo rằng văn hóa tổ chức đang được củng cố. Kết nối này thường dẫn đến những cải tiến đáng kể về hiệu suất, năng suất và tinh thần hợp tác. Và vào năm 2024, các doanh nghiệp tài chính cần nhận ra tầm quan trọng của mục đích chung trong việc định hình sự chuyển đổi tổ chức và thúc đẩy một bầu không khí làm việc tích cực và sáng tạo.

Điện toán lượng tử: cân bằng giữa cơ hội và an ninh mạng

Triển vọng tận dụng các công nghệ điện toán lượng tử để tạo doanh thu và nâng cao trải nghiệm của khách hàng đang ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phải áp dụng tư thế phòng thủ ngay từ đầu. Sự xuất hiện của các mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến lượng tử đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng. Khi các công ty tài chính đào sâu vào các khả năng mà điện toán lượng tử mang lại, họ đồng thời cũng phải củng cố các biện pháp bảo vệ an ninh mạng để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo chuyển đổi an toàn sang công nghệ tiên tiến này.

3 xu hướng định hình năm 2024

1. Tích hợp tài chính phi tập trung (DeFi)

Sự tích hợp của DeFi đang đạt được động lực trong giới tài chính. Khi công nghệ blockchain phát triển, các công ty tài chính đang tìm cách kết hợp các nguyên tắc DeFi vào hoạt động của họ. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng rãi hơn sang các hệ thống tài chính phi tập trung và dân chủ hóa, thách thức các cấu trúc ngân hàng truyền thống.

2. Tài sản kỹ thuật số và Token hóa

Việc dùng quy trình mã hóa cho tài sản trong thế giới thực đang trở thành một xu hướng phổ biến. Các công ty tài chính đang khám phá tiềm năng của tài sản kỹ thuật số và mã thông báo (token) dựa trên blockchain để thể hiện quyền sở hữu tài sản vật chất.

Sự đổi mới này mang đến những khả năng mới về tính thanh khoản, quyền sở hữu theo tỷ lệ và tính minh bạch trong các thị trường truyền thống kém thanh khoản.

3. Những tiến bộ về công nghệ điều tiết (Regulatory Technology - RegTech)

RegTech là các công nghệ được sử dụng để giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa quy trình tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm chuẩn bị báo cáo cần thiết, tăng tốc độ và độ tin cậy của các quy trình, thủ tục nhận dạng khách hàng, nâng cao chất lượng phân tích giao dịch, cũng như đảm bảo quyền kiểm soát mức độ rủi ro và phòng, chống các mối đe dọa an ninh mạng.

Với bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển, các công ty tài chính đang chuyển sang các giải pháp Công nghệ điều tiết. Những đổi mới này hợp lý hóa các quy trình tuân thủ, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ các khung pháp lý phức tạp. Vào năm 2024, việc tích hợp các giải pháp RegTech tiên tiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức pháp lý một cách hiệu quả.

Kết luận

Bối cảnh tài chính năm 2024 đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược đối với những tiến bộ công nghệ, đánh giá lại chiến lược đầu tư, tập trung vào nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua AI, khám phá thận trọng về điện toán lượng tử và nhấn mạnh vào sự liên kết của tổ chức với ý thức về mục đích. Việc thích ứng với những xu hướng biến đổi này sẽ là yếu tố then chốt giúp các công ty tài chính tìm kiếm thành công bền vững trong bối cảnh ngành đang phát triển.

Nguồn tham khảo: Finance Magnates

Tổng hợp bởi: N hóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.