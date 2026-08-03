Xu hướng đô thị nghỉ dưỡng tích hợp và cách Hướng Việt Properties kiến tạo giá trị dài hạn

Xu hướng này được thể hiện tại Dot Property Vietnam Awards 2026 khi Palm City và Palm River của Hướng Việt Properties được vinh danh ở hai hạng mục phát triển đô thị và nhà ở.

Cụ thể, Palm City được trao giải Best Luxury Urban Lifestyle Township Development Vietnam 2026 (Dự án phát triển phong cách sống đô thị hạng sang tốt nhất Việt Nam 2026), trong khi Palm River nhận giải Best Innovative Integrated Residence Vietnam 2026 (Dự án căn hộ tích hợp đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2026). Các hạng mục này ghi nhận dự án có định hướng phát triển nổi bật về quy hoạch tổng thể, thiết kế, hệ tiện ích, yếu tố phát triển bền vững và giá trị mang lại cho cộng đồng cư dân.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties cho biết, hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

"Chúng tôi tin rằng giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô hay kiến trúc mà còn ở khả năng tạo dựng một môi trường sống chất lượng, nơi cư dân có thể kết nối với thiên nhiên, tiếp cận hệ thống tiện ích đồng bộ và tận hưởng những giá trị bền vững trong dài hạn. Đây cũng là động lực để Hướng Việt Properties tiếp tục đầu tư vào chất lượng quy hoạch, thiết kế và phát triển các mô hình đô thị lấy con người làm trung tâm," ông Toàn chia sẻ.

Palm City theo đuổi mô hình đô thị nghỉ dưỡng

Được vinh danh ở hạng mục Best Luxury Urban Lifestyle Township Development Vietnam 2026, Palm City gây ấn tượng với định hướng phát triển theo mô hình Urban Retreat in the City (Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố).

Dự án có quy mô khoảng 30,6 ha, được quy hoạch đồng bộ với các phân khu nhà ở, thương mại, văn phòng, trường học và bệnh viện quốc tế, cùng hệ thống công viên ven sông dài khoảng 3 km.

Dự án Palm City phát triển theo triết lý Sustainable Luxury, hướng đến sự hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và chất lượng sống.

Bên cạnh vị trí kết nối thuận lợi với khu vực Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, trung tâm TP.HCM và các công trình hạ tầng trọng điểm, Palm City phát triển theo triết lý Sustainable Luxury, hướng đến sự hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và chất lượng sống. Dự án sở hữu hơn 100 tiện ích nội khu, đồng thời tận dụng lợi thế cảnh quan ven sông để mở rộng diện tích cây xanh và mặt nước, góp phần cải thiện vi khí hậu và mang đến môi trường sống gần gũi thiên nhiên.

Palm River nổi bật với mô hình căn hộ tích hợp

Ở hạng mục Best Innovative Integrated Residence Vietnam 2026, Palm River được ghi nhận nhờ mô hình căn hộ tích hợp, kết hợp thiết kế Biophilic với phong cách Wabi-Sabi nhằm gia tăng kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Là phân khu mới thuộc Palm City, dự án sở hữu vị trí hai mặt giáp sông và phát triển hơn 40 tiện ích chăm sóc sức khỏe "thủy dưỡng" như Sky Onsen, hồ liệu pháp ngâm lạnh, hồ bơi, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Private Spa, Clubhouse cùng nhiều không gian thư giãn ven sông.

Bên cạnh hệ tiện ích, Palm River hướng đến chứng nhận EDGE với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, nước và vật liệu thông qua việc ứng dụng các giải pháp công trình xanh như kính hiệu suất cao, mái cách nhiệt, đèn LED, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước và vật liệu thân thiện với môi trường. Dự án cũng tích hợp hệ thống lọc nước hai giai đoạn kết hợp công nghệ UV, sử dụng vật liệu đạt chuẩn phát thải thấp E1, đồng thời tối ưu khả năng thông gió và chiếu sáng tự nhiên trong từng căn hộ.

Phân khu Palm River là sự kết hợp giữa thiết kế Biophilic với phong cách Wabi-Sabi.

Palm City và Palm River cùng được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2026 cho thấy các tiêu chí về quy hoạch đồng bộ, phát triển bền vững, không gian xanh và trải nghiệm sống ngày càng được coi trọng trong quá trình phát triển các dự án bất động sản.

Hai giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Hướng Việt Properties trong việc phát triển Palm City và Palm River, mà còn cho thấy xu hướng thị trường đang hướng đến những khu đô thị tích hợp, nơi giá trị của bất động sản được tạo nên từ chất lượng môi trường sống, hệ tiện ích và khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.