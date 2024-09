Xu hướng hình thành các khu vực chuyên gia tại thủ phủ công nghiệp

Hiện, cả nước có 414 khu công nghiệp được thành lập tại 61/63 tỉnh thành, với tổng diện tích gần 127.000 ha; hơn 1.000 cụm công nghiệp với tổng diện hơn 31.000 ha. Các khu công nghiệp đã trở thành những khu vực trọng điểm thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.



Đây cũng là điểm đến của hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cấp cao. Song, tại nhiều địa phương vẫn đang thiếu hụt các căn hộ cao cấp đáp ứng nhu cầu lưu trú của nhóm này.

Thiếu hụt căn hộ cao cấp tại các thủ phủ công nghiệp

Anh Han Tea Kyung, chuyên gia người Hàn Quốc, đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Giang, cách Hà Nội hơn 50 km. Ba năm nay, mỗi ngày anh Han gần 2 tiếng di chuyển từ Keangnam (Hà Nội) để tới chỗ làm và ngược lại. Những hôm tắc đường hoặc có sự cố, thời gian di chuyển sẽ kéo dài hơn. Quá mệt mỏi với việc này, anh vẫn mong muốn tìm thuê một căn hộ cao cấp tại đây để có thể tiết kiệm thời gian đi lại và thêm thời gian nghỉ ngơi.

Tương tự, hàng ngày, chuyên gia người Trung quốc, anh Li Yu Ying, cũng mất khoảng 2 tiếng lái xe từ một quận nội thành Hà Nội đi làm việc tại nhà máy nằm trong khu công nghiệp Thuỵ Vân (Việt Trì, Phú Thọ). Li đã từng thuê một căn hộ tại trung tâm thành phố để tiết kiệm thời gian đi lại. Tuy nhiên, căn hộ thiếu nhiều tiện ích, mang lại trải nghiệm không mấy tích cực. Sau nửa tháng, anh chấp nhận mất 3 tháng tiền nhà và 1 tháng tiền cọc để quay lại Hà Nội sống, tái diễn cảnh di chuyển qua lại hai nơi mỗi ngày.

Thực tế, tại nhiều địa phương, các khu căn hộ cao cấp đủ tiêu chuẩn để giữ chân các chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cấp cao xung quanh các khu công nghiệp không nhiều. Chẳng hạn, Phú Thọ hiện có 7 Khu công nghiệp lớn và 28 cụm công nghiệp, thu hút gần 14.000 lao động kỹ thuật cao, chuyên gia người nước ngoài tới làm việc và gần 50.000 lao động trẻ. Các nhà đầu tư lớn nhất đến từ Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Ấn Độ…

Đa số người trong số họ có nhu cầu tìm thuê, mua những căn hộ cao cấp tại địa phương nhưng chưa có nhiều lựa chọn. Nhóm khách hàng này cũng có những tiêu chí khắt khe về sự tiện lợi trong di chuyển, môi trường sống đảm bảo an ninh cũng như được vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp.

"Tôi mong muốn căn hộ của mình phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sống như không gian xanh - sạch - an ninh – văn minh, đầy đủ các tiện ích khép kín, có đơn vị vận hành chuyên nghiệp", anh Li Yu Ying nói, khẳng định đây là yếu tố được ưu tiên hàng đầu để anh quyết định sẽ sinh sống lâu dài hay không.

Sức hút từ dự án căn hộ dành cho giới chuyên gia

Ngay từ khi ra mắt thị trường, dự án VIC Grand Square Việt Trì nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới tinh hoa Phú Thọ và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Sức hút của VIC Grand Square đến từ vị trí "kim cương", toạ lạc ngay tại "trái tim" khu hành chính - kinh tế - thương mại dịch vụ của thành phố. Xung quanh dự án bao bọc bởi quảng trường Hùng Vương, khách sạn Mường Thanh, chợ trung tâm, nhà hát, Vincom Việt Trì, sân vận động & trường học các cấp.

Chưa kể, Phú Thọ còn là tỉnh nằm tại vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ với miền núi phía Bắc. Cách Hà Nội 70 km, sân bay Nội Bài 50 km, cảng Hải Phòng và cửa khẩu Lào Cai khoảng 180 km, Phú Thọ là "mắt xích" quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Sau khi tìm hiểu, anh Li Yu Ying rất ưng thiết kế căn 2 phòng ngủ, có hướng view sông Hồng. Li nói dự án này có đủ những tiêu chí mà anh đang tìm kiếm, gồm cả dịch vụ tiện ích và quản lý vận hành. "VIC Grand Square còn nằm ngay thành phố Việt Trì, trong tương lai tôi sẽ không còn mất nhiều thời gian di chuyển tới nhà máy mỗi ngày", anh nói thêm. Từ đây, Li cũng thuận tiện di chuyển nếu phải làm việc với các đối tác ở các tỉnh lân cận, đi công tác, du lịch ở nước ngoài hoặc về nước thăm gia đình.

Toà tháp căn hộ VIC Grand Square sở hữu vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố Việt Trì.

Giới chuyên môn cho rằng mô hình phát triển khu công nghiệp bền vững phải đi cùng giải pháp nhà ở, để thu hút dân cư đến lập nghiệp, tạo thành một cộng đồng bền vững cộng hưởng.

Song, theo bà Trịnh Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội, các chuyên gia nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng căn hộ, vị trí, dịch vụ quản lý đi kèm, đặc biệt về yếu tố an ninh, an toàn và các tiện ích khác. Do đó, hầu hết các đơn vị quản lý căn hộ dịch vụ là những thương hiệu uy tín.

Dự kiến, khi đi vào vận hành, Savills sẽ là đơn vị quản lý vận hành tại VIC Grand Square với nhiều dịch vụ được thiết kế "đo ni đóng giày" cho cư dân tại đây. Chẳng hạn, các dịch vụ, tiện ích tiêu chuẩn chuyên gia như lễ tân đa ngôn ngữ, dịch vụ quản gia. Cùng với đó là các tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, bể bơi, phòng gym, skybar.

Sinh lời hấp dẫn từ đầu tư cho thuê

Theo đồ án quy hoạch mục tiêu tới năm 2030, thành phố Việt Trì sẽ là đô thị loại I, trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội và là thành phố du lịch văn hóa lịch sử quốc gia.

Theo giới chuyên gia, xu hướng tất yếu của thị trường sẽ có sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền đang hướng tới các khu vực ven đô và tỉnh vệ tinh ven Hà Nội, như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang… Các địa phương này hấp dẫn các nhà đầu tư nhờ hạ tầng, cảnh quan đồng bộ, mức giá vừa phải.

Đặc biệt, nguồn cung ít nên tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê các căn hộ quanh khu công nghiệp tương đối hấp dẫn, được xếp vào kênh đầu tư lý tưởng nếu so với lãi suất ngân hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, một nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực cho thuê căn hộ tại Việt Trì, một nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực cho thuê căn hộ tại Việt Trì, đánh giá mức giá cho thuê căn hộ đủ tiêu chuẩn có thể lên đến mức 11-13 triệu mỗi tháng với các căn một phòng ngủ và 14-16 triệu với các căn 2 phòng ngủ có nội thất. Tương đương mức lợi nhuận từ việc cho thuê đạt 12% mỗi năm.

Ông phân tích tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ lớn và bền vững do hiện nguồn cung căn hộ cao cấp cho các chuyên gia đang thiếu trầm trọng, cung chưa đủ cầu. Bên cạnh đó, mặt bằng giá căn hộ nói chung trên địa bàn Phú Thọ còn khá hấp dẫn, sát với nhu cầu thực của thị trường (căn hộ tầm 1-2 tỷ). "Do đó, những dự án nhiều tiềm năng như VIC Grand Square luôn được các nhà đầu tư trên thị trường săn đón", ông Tiến nói thêm.