Xu hướng phát triển đô thị tích hợp công nghiệp tại Đức Linh Bình Thuận

Đức Linh trên con đường trở thành tâm điểm công nghiệp của Bình Thuận

Trong phát triển kinh tế, phát triển mạnh nền tảng công nghiệp được xem là "mũi tên kinh tế" thứ 2 của Bình Thuận, bên cạnh nền kinh tế du lịch. Trong đó, Đức Linh là địa phương được kỳ vọng để trở thành trung tâm công nghiệp lớn mạnh của không chỉ Bình Thuận nói riêng, mà còn đối với cả khu vực miền Nam nói chung.

Huyện Đức Linh được đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố cho phát triển công nghiệp và là địa phương sở hữu những ưu thế nội tại thu hút nhà đầu tư. Với ưu đãi từ chính quyền địa phương, nhà đầu tư khi phát triển công nghiệp tại đây được miễn thuế trong 2 năm đầu, 4 năm tiếp theo mức thuế chỉ là 8.5%. Đặc biệt, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu máy móc và nguyên liệu đầu vào. So với những địa phương khác, huyện này đang đưa ra chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp thấp hơn từ 2-3%. Bên cạnh đó, nhờ địa thế xa biển cùng những dãy núi bao quanh, các nhà máy, xí nghiệp khi đặt nhà máy sản xuất tại đây sẽ hạn chế việc bị hao mòn cơ sở vật chất, khấu hao thiết bị. Mặt khác, Đức Linh còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi sự thuận lợi trong hệ thống hạ tầng giao thông với nhiều công trình quan trọng và được nâng cấp, giúp kết nối nhanh chóng tới những công trình giao thông trọng yếu như sân bay và cảng biển chỉ từ 1 - 2 giờ đồng hồ gồm sân bay Long Thành, sân bay Tân Sân Nhất và cảng Cái Mép Thị Vải đều là những điểm giao thông kết nối logistic quốc tế của khu vực phía Nam.

Những yếu tố thuận lợi trên góp phần đưa Đức Linh trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư lớn tới đây phát triển công nghiệp. Lớn nhất trong khu vực có thể nhắc tới việc nhà máy Dona Standard - Công ty thành viên của Tập đoàn Phong Thái chuyên sản xuất và gia công giày Nike tại châu Á, đã ký hợp đồng thuê lâu dài với CCN Nam Hà. Theo ghi nhận, giai đoạn 1 của CCN ngày sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10 năm nay, cung cấp việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Dự kiến giai đoạn 2, CCN sẽ là nơi làm việc của 20.000 người lao động, nâng tổng số người lao động lên đến 30.000 người.

Và đón đầu xu thế đô thị tích hợp công nghiệp

Với quy mô 2 giai đoạn cùng lực lượng lao động khổng lồ của CCN Nam Hà, kéo theo sự bùng nổ về nhu cầu an cư, lao động thuận tiện của người dân. Bài toán đặt ra cho CCN Nam Hà Nói riêng và huyện Đức Linh nói chung là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu an sinh của 30.000 người lao động tại đây. Theo các chuyên gia, lời giải cho bài toán này chính là phát triển mô hình đô thị tích hợp công nghiệp vốn đang rất thịnh hành trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, mô hình khu đô thị tích hợp công nghiệp đã phát triển ở một số tỉnh thành có nền công nghiệp phát triển như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương… Theo đó, mô hình này phát triển dựa trên nguyên tắc đồng bộ giữa quy hoạch công nghiệp gắn liền với phát triển khu dân cư. Đô thị tích hợp công nghiệp tạo ra một vòng tròn khép kín không chỉ phục vụ sản xuất, thu hút lao động, tạo việc làm mà còn là nơi phát triển đô thị. Nơi đây tập trung dân cư, hệ thống giao thông, cơ sở tiện ích… phục vụ nhu cầu an sinh cho người lao động trong các khu công nghiệp.

Nam Hà i-Town (Khu dân cư Nam Hà) được xây dựng đáp ưng nhu cầu lưu trú cho hàng nghìn công nhân

Để đáp ứng nhu cầu an sinh cho nguồn nhân sự tại CCN Nam Hà, Công ty TNHH Nam Hà – Đức Linh đã thành công phát triển dự án Nam Hà i–Town theo mô hình đô thị - công nghiệp – dịch vụ tích hợp. Nam Hà i-Town nằm trong KCN Nam Hà và được định vị trở thành tổ hợp lưu trú, thương mại duy nhất của vùng công nghiệp Nam Hà – Đức Linh. Dự án có quy mô hơn 35 ha, được quy hoạch với các phân khu để ở và những khu vực chức năng tiện ích như: chợ, trường học, bệnh viện, khu thể thao, bể bơi…, mang tới cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, đáp nhu cầu cư trú, lưu trú, sinh hoạt và làm việc cho công nhân khu vực. Được phát triển theo hướng khu đô thị công nghiệp bền vững, Nam Hà i–Town hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng cho đại đa số người dân, đồng thời, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, góp phần thay đổi hình ảnh của huyện Đức Linh.