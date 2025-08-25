Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách khi thực hiện Nghị định 178

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa ký ban hành Công văn số 18/CV-BCĐ gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Công văn nêu rõ, n gày 01/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183-KL/TW yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến phản ánh, theo dõi tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc và lợi dụng chính sách trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách, chế độ.

Theo đó, để phát huy hiệu quả tính nhân văn của chính sách và bảo đảm việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đề nghị người đứng đầu các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương thực hiện 3 nội dung trọng tâm.

Một là, tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Hai là, chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng nghỉ việc giải quyết kịp thời theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi đề xuất, xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo thẩm quyền.

Ba là, x ử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, trong đó có việc kết thúc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) vào ngày 31/8/2025.

"Đây là vấn đề lớn, triển khai trong thời gian ngắn nên nhiều địa phương gặp khó khăn. Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan, đồng thời chú trọng giữ chân những cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, tính đến ngày 19/8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (hơn 50.000 người đã nhận tiền).

Dự kiến, đến hết tháng 8, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 sẽ tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người. Như vậy, số người nghỉ giải quyết theo chế độ Nghị định 178 dự ước khoảng 100.000 người.



