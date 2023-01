Xử lý thế nào khi bị lừa đảo, chuyển tiền nhầm ngày Tết?

Chủ động báo ngân hàng hoặc công an

Để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, theo cơ quan công an, khi nhận được tiền do người lạ chuyển khoản, người nhận không được sử dụng số tiền đó và nếu thật sự là tiền chuyển nhầm sẽ có ngân hàng liên hệ để làm rõ. Nếu là số tiền nhỏ, người nhận có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp bản sao kê để đối chiếu thông tin nhận được và tiến hành chuyển trả lại. Nếu là số tiền lớn, người nhận cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để xác minh. Trường hợp nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.