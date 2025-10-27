Theo chương trình kỳ họp, trong ngày hôm nay (27/10), Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình ba dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Các dự thảo Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến sau đó.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: Như Ý

Chiều cùng ngày, sau khi Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Trong cả ngày 28/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Cuối phiên thảo luận, thành viên Chính phủ có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; các báo cáo đề xuất để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên làm việc sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự cũng sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 31/10.

Các dự án luật này sẽ được Quốc hội thảo luận ở tổ trong ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ 2 này.