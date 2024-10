Xử phạt hành chính Ladophar vì sai phạm về thuế

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Dược Lâm Đồng ( Ladophar, MCK : LDP) khi công ty này đã có những vi phạm về thuế.

Cụ thể, theo Quyết định số 2073/QĐ/CTLDO ngày 7/10/2024 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, quyết định xử phạt Ladophar vì nộp chậm Tờ khai 06/TNCN, tờ khai khấu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tờ khai bị nộp chậm 06 ngày so với quy định.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ladophar bị phạt 3,5 triệu đồng, không có hình thức phạt bổ sung hay tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

Lardophar được yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời gian mà LDP không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Được biết, vào ngày 9/9, cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng bị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thêm vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do được HNX đưa ra là Báo cáo Tài chính của Ladophar được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C có kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Ngoài ra, cổ phiếu LDP cũng đang nằm trong diện bị cảnh báo và bị kiểm soát .

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu của Ladophar tăng từ 88,452 lên 93,086 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của LDP vẫn giữ nguyên mức 127,031 tỷ đồng và tổng tài sản giảm còn 192,945 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính của Ladophar, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của LDP đạt hơn 1,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 9,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này được Ladophar giải trình do tổng doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ tăng 4,8 tỷ, đạt 105% so với cùng kỳ. Việc thay đổi tỷ trọng giữa doanh thu hàng sản xuất và thương mại là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 10,4 tỷ đồng, tương ứng đạt 164% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, các chi phí hoạt động của công ty cũng giảm 0,86 tỷ, góp phần giúp lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.