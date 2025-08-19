Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xử phạt nhóm người thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP HCM

19-08-2025 - 20:19 PM | Sống

Trong lúc tranh cãi, một người đàn ông trong nhóm cầu lông đã chạy vào nhà lấy dao nhọn ra hù dọa.

Liên quan thông tin "nhóm 5 người thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP HCM" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 19-8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lập biên bản 3 người do giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Nhóm người rào lưới, đánh cầu lông giữa đường.

Họ sẽ bị xử phạt 200.000 đến 250.000 đồng/người (mức giữa là 225.000 đồng) do đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ, quy định tại điểm b, khoản 2, điều 12, nghị định 168/2024, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, công an cũng tiếp tục mời hai người còn lại đến làm việc. Trước đó, họ vắng mặt với lý do bận công việc.

Vào sáng 18-8, một ô tô đang di chuyển trên đường số 60, Khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), TP HCM thì buộc di chuyển chậm do một tấm lưới cầu lông được giăng ngang đường và nhiều người đang đánh cầu lông.

Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Nhóm người cho rằng đây là khu dân cư nên được giăng lưới đánh cầu lông. Tài xế thì cho rằng đây là đường đi và việc trên là không được.

Đáng nói, một người đàn ông trong nhóm cầu lông đã chạy vào nhà lấy dao nhọn ra hù dọa nam tài xế.

Theo nam tài xế (33 tuổi) trong video, trước đó anh di chuyển vào khu dân cư trên để đón khách. Do bức xúc, anh lên tiếng thì bị nhóm người phản ứng lại. "Tôi đăng video lên mạng để cảnh báo những hành vi trên" - nam tài xế nói.

Cơ chế xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm

Theo Anh Vũ

NLĐ

