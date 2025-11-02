Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an xã ở Đồng Nai đã lên Lâm Đồng để phối hợp, xử lý đối tượng lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về một tiệm vàng

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngày 1-11 cho hay vừa làm rõ và xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.T.T. (SN 1990; ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng- Ảnh 1.

Nội dung đăng tải sai sự thật

Trước đó, ông T.B.T. (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Vàng bạc - Đá quý Kim Ton Long Thành) phản ánh với Công an xã Long Thành về việc các nhóm Facebook "Giá vàng Kim Ton" và "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" đăng tải nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Vào cuộc xác minh, công an đã làm rõ đối tượng điều hành nhóm là P.T.T., trú tại phường Bắc Gia Nghĩa.

Tổ công tác Công an xã Long Thành đã trực tiếp đến Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Bắc Gia Nghĩa làm việc với đối tượng này.

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng- Ảnh 2.

P.T.T tại cơ quan công an

T. thừa nhận đã lập và quản trị các nhóm "Giá vàng Kim Ton", "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" bằng các tài khoản Facebook "H.Đ", "T.K", "M.H" với hàng chục ngàn thành viên; phê duyệt các bài viết, bình luận sai sự thật về tiệm vàng Kim Ton.

Theo T., mục đích lập nhóm là để thu hút lượt theo dõi, tương tác. Nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, T. đã đăng tin xin lỗi và chủ động gỡ toàn bộ các bài viết sai sự thật.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

