Xuất hiện 9 khu vực phát triển loạt đô thị hiện đại tại thị xã sắp lên thành phố của Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức phiên họp thông qua tờ trình của Sở Xây dựng về việc xem xét, bổ sung danh mục khu vực phát triển đô thị vào chương trình phát triển đô thị Bến Cát.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục 9 khu vực phát triển đô thị. Trong đó, 3 khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 gồm: An Điền, An Tây (khu đô thị cảng - logistic - dịch vụ); Hòa Lợi (khu hỗn hợp cao tầng); Tân Định, Hòa Lợi (khu đô thị, thương mại, dịch vụ).

Bên cạnh đó, khu vực phát triển đô thị mới gồm: Mỹ Phước (khu ở hỗn hợp cao tầng), Chánh Phú Hòa (khu ở phát triển theo đầu mối giao thông) và Phú An, An Điền (khu ở hỗn hợp cao tầng); khu cải tạo đô thị gồm: Mỹ Phước (khu ở hỗn hợp thấp tầng) và Tân Định (khu ở hỗn hợp cao tầng).

Về nội dung này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong số 9 khu vực trên, có 3 khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4. Điều này phù hợp với chủ trương của tỉnh, đồng thời cũng phù hợp với phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, phiên họp đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học An Sơn tại xã An Điền, Thị xã Bến Cát với tổng mức đầu tư hơn 127 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027.

Thành phố thứ 5 của Bình Dương

Cuối tháng 11/2023, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 43 về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thị xã Bến Cát thành thành phố Bến Cát.

Theo đó, thành lập phường An Điền, phường An Tây trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của xã An Điền, xã An Tây thuộc thị xã Bến Cát. Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của thị xã Bến Cát.

Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số khoảng 364.578 người.

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, An Điền, An Tây và xã Phú An.

Nếu chính thức thành lập, Bến Cát sẽ là thành phố thứ 5 của Bình Dương sau các thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An và Thuận An. Qua đó giúp tỉnh này trở thành tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất cả nước (đồng hạng cùng Quảng Ninh).

Năm 2023, kinh tế của thị xã Bến Cát tiếp tục tăng trưởng khá, trong năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp chiếm 70,1%, thương mại dịch vụ chiếm 29,7%, nông nghiệp chiếm 0,2%.

Tổng giá trị sản xuất thực tế đạt hơn 285.000 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 199.000 tỷ đồng. Trong năm, thu hút được 671 dự án đầu tư; nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã lên 6.441 dự án; phát triển mới 498 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhìn chung lại, năm 2023 thị xã Bến Cát đã hoàn thành 25/26 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 với 11 chỉ tiêu đạt vượt.

Hiện nay, Bến Cát đang thực hiện nhiều dự án giao thông. Trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc Mỹ Phước; chuẩn bị bồi thường dự án đường Vành đai 4 và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH.606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đang kêu gọi đầu tư Dự án Cảng sông An Tây nằm giáp sông Sài Gòn có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Cảng được quy hoạch nằm giáp sông Sài Gòn, phía Nam xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động vận tải hàng hóa, hình thành chuỗi dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần) với mô hình vận tải đa phương thức.

Dự án cảng này nhằm phục vụ vận tải cho hệ thống logistics bằng đường sông từ trong nội địa tỉnh Bình Dương đến cảng biển nước sâu Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu và cảng Cát Lái ở TP HCM.