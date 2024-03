Xuất hiện đối thủ nặng ký cạnh tranh với dầu Nga tại Trung Quốc: Là quốc gia người dân đang ngồi trên 170 tỷ thùng dầu

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, Trung Quốc đã bắt đầu mua lô hàng dầu thô của Canada được vận chuyển vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây qua đường ống Trans Mountain mở rộng.

Báo cáo cho biết thêm, người mua là Sinochem (Công ty xăng dầu thuộc nhà nước) và lô hàng gồm 550.000 thùng dầu thô nặng do Suncor sản xuất. Đây là loại có đặc tính tương tự như dầu thô Basrah của Iraq.

Ngành công nghiệp dầu mỏ Canada đang háo hức chờ đợi việc hoàn thành việc mở rộng Trans Mountain, sẽ bổ sung công suất 590.000 thùng/ngày. Điều này giúp mở ra thị trường quốc tế cho dầu thô Canada từ bờ biển phía tây của đất nước này.

Duy nhất một đường ống đang được mở rộng tại Canada và thậm chí tiến độ mở rộng Trans Mountain cũng là một điều kỳ diệu sau hàng loạt sự chậm trễ và thách thức pháp lý từ các nhà hoạt động. Những rào cản này đã khiến chi phí của dự án tăng gấp 6 lần, từ mức 3,4 tỷ USD ban đầu lên tới 23 tỷ USD. Đây là quốc gia có trữ lượng dầu đứng thứ 3 thế giới với hơn 170 tỷ thùng tính đến năm 2022.

Đường ống này với tổng công suất mới sẽ đạt gần 900.000 thùng/ngày, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Các nhà sản xuất hy vọng điều này sẽ giúp giảm mức chiết khấu mà dầu thô Canada đang phải chịu so với WTI vì những thách thức vận chuyển.

Nhu cầu dầu của Trung Quốc đang dần hồi phục trong tháng 2. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/4, nhập khẩu dầu nhiên liệu của Trung Quốc đã tăng 21% trong tháng 1 và tháng 2 so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là bởi các nhà máy lọc dầu độc lập có trụ sở tại tỉnh ven biển Sơn Đông, đã tăng cường sử dụng dầu nhiên liệu làm nguyên liệu rẻ hơn.

Vào cuối năm ngoái, các nhà máy lọc dầu đã giảm hạn ngạch nhập khẩu dầu thô. Vì vậy, họ đang nỗ lực để được cung cấp thêm dầu nhiên liệu, loại dầu rẻ tiền và có thể chế biến thành dầu diesel và xăng. Canada đang trở thành đối tác hấp dẫn sau khi đường ống hoàn thành.

Theo dữ liệu hải quan chính thức, xu hướng nhập khẩu dầu nhiên liệu cao hơn dường như vẫn tiếp tục vào đầu năm 2024, khi nhập khẩu của Trung Quốc tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 3,59 triệu tấn trong tháng 1 và tháng 2. Đồng thời, xuất khẩu nhiên liệu hàng hải của Trung Quốc đã tăng 2,1% trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2023 sau khi tăng 3,2% trong cả năm 2023.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 lên 110.000 thùng/ngày (bpd) so với báo cáo tháng 2. Lý do khiến IEA điều chỉnh tăng nhu cầu là triển vọng cải thiện về nhu cầu dầu của Mỹ và nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong hầm chứa cao hơn do sự gián đoạn dòng chảy thương mại ở Biển Đỏ, khiến nhiều nhà khai thác tàu phải lựa chọn tuyến đường dài hơn giữa Châu Âu và Châu Á qua Mũi Hảo Vọng ở Châu Phi.

Theo Oilprice