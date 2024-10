Xuất hiện loạt động lực mới về cuối năm, bất động sản Tp.HCM đón đầu cơ hội

Xuất hiện loạt động lực mới về cuối năm

Những gam màu sáng về kinh tế, hạ tầng, dòng kiều hối… dần lộ diện tạo nên cơ hội “đảo chiều” cho thị trường địa ốc phía Nam sau khoảng thời gian dài biến động.

Việc các Luật liên quan bất động sản và bảng giá đất mới Tp.HCM đã chính thức bấm nút hiệu lực càng tiếp thêm niềm tin cho những người mua “nhạy bén” với thị trường. Hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư và hoàn thiện là động lực rõ thấy nhất của thị trường địa ốc phía Nam nói chung, Tp.HCM nói riêng.

Trong chia sẻ mới đây, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam nhấn mạnh rằng, Luật sửa đổi, quy hoạch cập nhật và các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng là lực đẩy rất lớn cho thị trường nhà ở Tp.HCM trong thời gian tới. Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm 2024, một số dự án hạ tầng tại Tp.HCM khánh thành như cầu Nam Lý ở Tp.Thủ Đức hay giai đoạn đầu tiên của hầm chui Nguyễn Văn Linh ở quận 7; cùng các dự án trọng điểm như đường Vành Đai 3, tuyến Metro số 1 và nút giao thông An Phú đang triển khai, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối giao thông cho Tp.HCM.

Một số công trình giao thông trọng điểm được khánh thành trong năm 2024, thúc đẩy kết nối giao thông cho Tp.HCM. Ảnh: Hạ Vy

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam chung quan điểm khi nhấn mạnh, hạ tầng là yếu tố tác động rất nhiều đến thị trường thị trường bất động sản. Ông Kiệt dẫn chứng, hệ thống tuyến metro đã tạo nên diện mạo chung của cả khu Đông Tp.HCM. Các dự án dọc theo metro đã có mức tăng giá rất cao, từ 50 – 70%, cá biệt có dự án tăng gần 150%. “Việc mạng lưới hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư sẽ tiếp sức cho thị trường bất động sản trở lại đường đua. Bức tranh thị trường trong thời gian tới sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn rất nhiều”, chuyên gia CBRE khẳng định.

Dòng kiều hối tăng trưởng mạnh là nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và bức tranh đầu tư bất động sản. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, kiều hối chuyển về Tp.HCM đạt 5,178 tỷ USD, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Việc kiều hối tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua cho thấy sự tin tưởng của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài vào tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Lãi suất huy động và lãi vay vẫn duy trì mức hấp dẫn được xem là động lực giúp thị trường bất động sản phục hồi. Trong năm nay NHNN đã 4 lần giảm lãi suất điều hành, kéo lãi suất huy động giảm xuống 3-4%, lãi suất cho vay cũng giảm ít nhất 2% từ đầu năm nay. Nhiều ngân hàng tung ra gói vay ưu đãi tiêu dùng, mua nhà. Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát tốt, đây là cơ sở cho ngân hàng liên tục hạ lãi suất trong những tháng vừa qua.

Niềm tin người mua nhà tăng trở lại sau nhiều thông tin tích cực. Ảnh: Hạ Vy

Chưa kể, những tín hiệu tăng trưởng khả quan của nền kinh tế trong thời gian vừa qua như GDP cả nước 9 tháng 2024 tăng 6.82% so với cùng kỳ 2023, thu hút FDI đạt 24.78 tỷ USD tăng 22.7% so với cùng kỳ 2023; chỉ số CPI 9 tháng 2024 tăng 3.88% so với cùng kỳ 202; Nền kinh tế Việt Nam không nằm trong vùng tăng trưởng âm, kinh tế vĩ mô toàn cầu ổn định hơn… là cơ hội để bất động sản tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Ngoài ra, cơ hội còn đến từ việc nhu cầu nhà ở được kỳ vọng tăng cao vào thời điểm cuối năm như vẫn thường gặp ở các năm trước đang thúc đẩy thị trường nhà ở Tp.HCM bước vào chu kì tăng trưởng mới.

Người mua đón đầu cơ hội, lộ diện khu vực “áp đảo” nguồn cung và sức cầu tại Tp.HCM

Những áp lực của thị trường như lãi suất, cán cân cung – cầu, pháp lý dự án, niềm tin người mua nhà… đang dần được “gỡ bỏ” dù chưa hoàn toàn. Theo đó, gần đây, cả người mua thực lẫn nhà đầu tư đã tích cực tham gia thị trường, đón đầu cơ hội trong chu kì mới.

Điều này được minh chứng khi hơn 2.000 giao dịch căn hộ thành công trong quý 3/2024, tăng gần gấp đôi so với quý trước. Với sản phẩm thấp tầng ghi nhận 150 căn giao dịch thành công, đạt tỷ lệ hấp thụ gần 90% giỏ hàng mở bán trong quý (dữ liệu báo cáo quý 3/2024 của CBRE Việt Nam).

Theo đơn vị này, nguồn cung nhà ở tại thị trường Tp.HCM chủ yếu vẫn tập trung tại khu vực Tp.Thủ Đức và quận 7. Trong đó, Tp.Thủ Đức áp đảo sức cầu khi có sự đa dạng về lựa chọn cho người mua so với các khu vực khác.

Quỹ đất phát triển nhà liền thổ tại Tp.HCM sẽ chuyển hướng ra khu vực phía Đông và phía Nam TP. Nguồn: Cushman & Wakefield.

CBRE Việt Nam cũng chỉ ra, phân khúc nhà phố - biệt thự Tp.HCM tiếp tục khan hiếm. Dự án được chào ra thị trường trong thời điểm này được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng rõ ràng. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu “xuống tiền” của người mua.

Ghi nhận cho thấy, khu vực Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) với điểm nhấn hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư đã thúc đẩy cơ hội đón đầu của các dự án; gia tăng khả năng sinh lời cho người mua.

Tại đây, một số dự án thấp tầng như The Global City của Masterise Home quy mô hơn 117.4 ha đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Nhờ có vị trí đắc địa tại phường An Phú (quận 2, cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) cùng loạt hạ tầng đã và sắp khởi công, dự án là "điểm sáng" nguồn cung nhà ở cuối năm của thị trường bất động sản khu Đông Tp.HCM.

Trước đó, dự án đã bàn giao khu nhà phố thương mại SOHO, thu hút cư dân đến sinh sống và đông đảo các thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ, làm đẹp, mua sắm… tham gia hoạt động kinh doanh tại đây. Đầu tháng 11 này, The Global City sẽ chính thức ra mắt phân khúc cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị.



Người mua đón đầu cơ hội bất động sản dịp cuối năm. Ảnh: minh họa

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới tại khu Đông có sự hiện diện của một số dự án như Eaton Park, The Opus One, FIATO Uptown; King Crown Infinity... Con số này tuy nhỉnh hơn so với khu vực khác của Tp.HCM nhưng vẫn rất hạn chế so với tiềm năng và nhu cầu thực tại của khu vực.

Theo dự báo của Savills Việt Nam, nguồn cung mới trong tương lai ở cả phân khúc căn hộ và nhà thấp tầng tại Tp.HCM tiếp tục hạn chế. Khu Đông (Tp.Thủ Đức) vẫn sẽ “soán ngôi” khi chiếm thị phần gần 50% nguồn cung toàn thị trường trong tương lai. Theo đó, các dự án có pháp lý chỉn chu, chính sách bán hàng tốt cùng chủ đầu tư uy tín sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường, tạo lực đẩy cho chu kì phát triển mới.