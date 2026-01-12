Xuất hiện nền tảng fintech tiên phong thí điểm thanh toán tài sản số tại IFC Đà Nẵng

Định vị hệ sinh thái “du lịch không tiền mặt” từ “thủ phủ” du lịch

IFC Đà Nẵng được định hướng phát triển theo mô hình thị trường ngách (niche market), dựa trên lợi thế sẵn có của thành phố du lịch biển quy mô khu vực. Theo định hướng của Chính phủ và chính quyền địa phương, IFC Đà Nẵng ưu tiên các lĩnh vực fintech, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao gắn với nền kinh tế thực.

Trong bức tranh đó, sự hiện diện của PayD được xem là mảnh ghép phù hợp cho mục tiêu hình thành hệ sinh thái “du lịch không tiền mặt”, đồng thời góp phần giải bài toán chi tiêu hợp pháp cho du khách quốc tế đang sở hữu tài sản số.

Giải pháp của PayD hướng tới việc tạo ra một kênh thanh toán minh bạch, có kiểm soát, giúp du khách sử dụng tài sản mã hóa để chi trả cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi – giải trí ngay tại điểm đến.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 2, bên trái sang) tham quan Văn phòng Công ty CP PayD trong khuôn khổ sự kiện khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Theo ông Lê Đức Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP PayD, khác với các mô hình trung gian tài chính truyền thống, PayD được thiết kế như một lớp hạ tầng công nghệ thuần túy.

Nền tảng này không nhận, không giữ tiền của khách hàng và không trực tiếp tham gia luân chuyển dòng vốn trong hệ thống ngân hàng. Thay vào đó, PayD đóng vai trò cầu nối kỹ thuật, cho phép tài sản số của du khách được quy đổi tức thời sang đồng Việt Nam khi thực hiện thanh toán.

Toàn bộ dòng tiền chi trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ được xử lý thông qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thanh toán đã được cấp phép. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm việc sử dụng tài sản số không hình thành một hệ thống tài chính song song và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

“Việc tách bạch rõ ràng giữa phần công nghệ vận hành và phần an ninh tiền tệ giúp hạn chế tối đa nguy cơ hình thành các kênh chuyển vốn phi chính thức. Về bản chất, PayD không làm thay đổi cấu trúc hệ thống tài chính, mà cung cấp giải pháp kỹ thuật để tài sản số được sử dụng hợp pháp, an toàn trong đời sống kinh tế – xã hội”, ông Lê Đức Hạnh cho biết.

Rủi ro về an toàn tài chính được giảm thiểu ngay từ khâu thiết kế mô hình

Tham gia IFC Đà Nẵng theo cơ chế sandbox, PayD được phép triển khai thử nghiệm trong phạm vi, đối tượng và hạn mức dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ. Nền tảng được xây dựng với các hàng rào kỹ thuật như định danh điện tử đa lớp (eKYC), giới hạn địa lý (geofencing), giám sát giao dịch theo thời gian thực, bảo đảm khả năng truy vết và báo cáo khi cần thiết.

Bên cạnh đó, PayD cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu người dùng. Do không lưu giữ tài sản của khách hàng và không trực tiếp xử lý dòng tiền, rủi ro về an toàn tài chính được giảm thiểu ngay từ khâu thiết kế mô hình.

Ngày 9/1, PayD chính thức được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận tham gia hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (IFC)

Theo đại diện PayD, việc trở thành thành viên của IFC Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa về thương hiệu, mà quan trọng hơn là cơ hội để hoàn thiện mô hình đưa tài sản số phục vụ trực tiếp nền kinh tế thực. Thay vì dừng lại ở các giao dịch mang tính đầu cơ, giải pháp này hướng tới các kịch bản sử dụng cụ thể, gắn với nhu cầu chi tiêu hàng ngày của du khách.

Việc Đà Nẵng cho phép thử nghiệm các mô hình như PayD được giới chuyên môn đánh giá là minh chứng cho cách tiếp cận “thận trọng nhưng cởi mở” đối với tài sản số. Nhà nước khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho kinh tế số, song vẫn đặt yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống tài chính quốc gia và quyền lợi người sử dụng lên hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản số, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình vận hành sandbox tại IFC Đà Nẵng được xem là nguồn tham chiếu quan trọng. Nếu mô hình cho thấy hiệu quả và an toàn, đây có thể trở thành tiền lệ cho việc hoàn thiện chính sách và mở rộng các ứng dụng kết hợp giữa tài sản số và kinh tế thực trong thời gian tới.

Việc PayD tham gia IFC Đà Nẵng vì thế không chỉ phản ánh bước đi của một doanh nghiệp fintech, mà còn cho thấy cách tiếp cận có kiểm soát của Đà Nẵng trong thử nghiệm các mô hình tài chính số mới, gắn với phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao.