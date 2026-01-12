Tin vui cho cộng đồng mê thể thao điện tử Việt Nam: Sắp có giải đấu esports trị giá 20 triệu USD quy mô toàn cầu

Theo thống kê từ Statista, doanh thu thị trường Esports (thể thao điện tử) ước đạt 7,2 triệu USD vào năm 2025 và tăng lên 10,4 triệu USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng 9,72%.

Riêng tại thị trường Việt Nam, theo Sách trắng Thể thao điện tử Việt Nam, số lượng người tham gia giải trí điện tử tại Việt Nam hiện tại đạt tầm 28,2 triệu người, chiếm 28,7% dân số. Số lượng người theo dõi eSports tại cũng ghi nhận hơn 10 triệu người.

Đáng chú ý, Esports không còn bó hẹp trong cộng đồng game thủ chuyên nghiệp mà đã trở thành một hình thức giải trí đại chúng, gắn liền với livestream, mạng xã hội và hệ sinh thái sáng tạo nội dung. Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 5 thị trường eSports năng động nhất Đông Nam Á xét về lượng người xem.

Trong bối cảnh đó, Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố giải đấu Esports Nations Cup 2026 kèm gói hỗ trợ kỷ lục 20 triệu USD. Đây được xem là "cơ hội vàng" để Esports Việt Nam không chỉ giải bài toán kinh phí mà còn chuyên nghiệp hóa mô hình đội tuyển quốc gia trên trường quốc tế.

Cụ thể, ngày 9/1/2026, đại diện Esports World Cup Foundation (EWCF) cho biết vừa ra mắt giải đấu Esports Nations Cup (ENC) 2026. Khác với các giải đấu cấp câu lạc bộ thường thấy, ENC được định vị là sân chơi định kỳ 2 năm một lần dành riêng cho các đội tuyển quốc gia. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), trước khi luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn trên thế giới.

Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia dành cho Esports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 11/2026, thông qua việc mở cổng đăng ký dành cho các Đối tác Quốc gia chính thức.

Theo EWCF, Esports Nations Cup được xây dựng nhằm đưa mô hình đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu Esports toàn cầu một cách bài bản, có cấu trúc và mang tính định kỳ. Giải đấu này được định vị là sự bổ trợ chiến lược cho Esports World Cup, vốn vận hành theo mô hình câu lạc bộ, qua đó tạo điều kiện để các tuyển thủ thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia và giúp người hâm mộ kết nối với esports thông qua bản sắc dân tộc, yếu tố vốn còn hạn chế trong các giải đấu Esports truyền thống.

Trong khuôn khổ ENC 2026, các đối tác quốc gia được lựa chọn sẽ đóng vai trò là đại diện chính thức của giải đấu tại từng quốc gia. Những đơn vị này chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và đại diện cho các đội tuyển Esports cấp quốc gia khi tham dự đấu trường toàn cầu. Phối hợp trực tiếp cùng EWCF, các đối tác quốc gia sẽ điều phối hoạt động đại diện quốc gia tại ENC, hỗ trợ hệ thống huấn luyện viên cho từng bộ môn thi đấu, đồng thời làm việc với các đối tác phát hành game và các câu lạc bộ trong khuôn khổ giải đấu nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức và vận hành.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh thi đấu, EWCF nhấn mạnh vai trò mở rộng của các đối tác quốc gia trong việc định hình và xây dựng bản sắc đội tuyển quốc gia. Cụ thể, các đối tác này sẽ triển khai các hoạt động tiếp thị, truyền thông và gắn kết cộng đồng, hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, cơ quan truyền thông, cũng như các tổ chức công hoặc cơ quan liên quan nhằm huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong nước và nuôi dưỡng mối liên kết dài hạn giữa người hâm mộ và đội tuyển quốc gia.

Nhằm hỗ trợ sự phát triển dài hạn của Esports theo mô hình đội tuyển quốc gia, EWCF đồng thời công bố việc thành lập Quỹ Phát triển ENC với cam kết tối thiểu 20 triệu USD mỗi năm, bắt đầu từ ENC 2026. Quỹ này sẽ tập trung hỗ trợ các chương trình đội tuyển quốc gia thông qua việc chi trả chi phí đi lại và hậu cần cho việc tham dự Esports Nations Cup, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá và gắn kết người hâm mộ ngoài khuôn khổ giải đấu chính.

Ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của Esports World Cup Foundation, cho biết: "Mục tiêu của Esports World Cup Foundation là nâng tầm Esports và xây dựng tính bền vững cho toàn ngành. Esports Nations Cup là bước tiến tiếp theo mang tính tất yếu trong hành trình đó. Chúng tôi cũng mời gọi các Đối tác Quốc gia uy tín cùng tham gia định hình mô hình đại diện quốc gia trong Esports, với vai trò rõ ràng, cơ chế quản trị thống nhất và một hệ thống mang lại lợi ích cho tuyển thủ, đối tác phát hành game và người hâm mộ".