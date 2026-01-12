Meta ký hợp đồng 20 năm mua điện hạt nhân, đáp ứng cơn khát năng lượng AI

Logo của Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn Meta Platforms ngày 9/1 (giờ địa phương) thông báo đã ký các thỏa thuận kéo dài 20 năm để mua điện từ 3 nhà máy điện hạt nhân của Vistra tại khu vực trung tâm nước Mỹ, đồng thời hợp tác phát triển các dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ với 2 công ty năng lượng hạt nhân mới nổi. Động thái này phản ánh nhu cầu cấp bách của các tập đoàn công nghệ lớn trong việc bảo đảm nguồn điện dài hạn khi trí tuệ nhân tạo (AI) và những trung tâm dữ liệu đang đẩy nhu cầu điện năng Mỹ tăng lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Theo thông cáo của Meta, công ty sẽ mua điện từ các nhà máy Perry và Davis-Besse tại tiểu bang Ohio, cùng nhà máy Beaver Valley tại Pennsylvania. Các thỏa thuận này không chỉ bảo đảm nguồn cung điện ổn định cho Meta mà còn giúp tài trợ cho việc mở rộng và kéo dài tuổi thọ hoạt động của các nhà máy tại Ohio. Những cơ sở này hiện được cấp phép vận hành ít nhất đến năm 2036, trong khi một trong hai lò phản ứng tại Beaver Valley được phép hoạt động đến năm 2047.

Cùng lúc, Meta cho biết sẽ tham gia hỗ trợ phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ do Oklo và TerraPower đề xuất. TerraPower là công ty được hậu thuẫn bởi tỷ phú Bill Gates. Những người ủng hộ mô hình này cho rằng lò phản ứng mô-đun nhỏ có thể giảm chi phí trong tương lai nhờ khả năng sản xuất theo kiểu nhà máy, thay vì xây dựng hoàn toàn tại chỗ. Tuy nhiên, giới chỉ trích đặt nghi vấn về khả năng đạt được hiệu quả kinh tế tương đương các nhà máy hạt nhân quy mô lớn hiện nay.

Hiện chưa có lò phản ứng mô-đun nhỏ nào tại Mỹ đi vào vận hành thương mại và tất cả các dự án đều cần trải qua quá trình cấp phép nghiêm ngặt. Dù vậy, Meta khẳng định chiến lược này là đầu tư dài hạn cho hạ tầng năng lượng thiết yếu, thay vì phụ thuộc vào các nguồn điện thiếu ổn định trong bối cảnh nhu cầu điện của nền kinh tế số ngày càng gia tăng.

Giám đốc đối ngoại toàn cầu của Meta, Joel Kaplan, cho biết các kế hoạch mới, cùng với thỏa thuận đã ký năm ngoái với Constellation để duy trì một lò phản ứng tại Illinois trong 20 năm, sẽ đưa Meta trở thành một trong những doanh nghiệp mua điện hạt nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Theo Meta, các thỏa thuận này sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 6,6 gigawatt (GW) điện hạt nhân vào năm 2035, tương đương công suất của hơn 6 nhà máy điện hạt nhân tiêu chuẩn.

Meta cũng cho biết sẽ hỗ trợ TerraPower phát triển 2 lò phản ứng có tổng công suất khoảng 690 megawatt (MW), với mục tiêu phát điện sớm nhất vào năm 2032, đồng thời có quyền tiếp cận nguồn điện từ tối đa 6 lò phản ứng khác trong tương lai. Song song đó, hợp tác với Oklo được kỳ vọng sẽ giúp phát triển đến 1,2 GW điện hạt nhân tại Ohio vào khoảng năm 2030, thông qua việc tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị và phát triển ban đầu.

Việc Meta và các tập đoàn công nghệ lớn quay lại với năng lượng hạt nhân được nhiều giới quan sát xem là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tự điều chỉnh theo hướng thực dụng, đặt nhu cầu ổn định và an ninh năng lượng lên trên các khẩu hiệu chính trị. Trong bối cảnh Tổng thống Trump nhấn mạnh phục hồi nền tảng công nghiệp và hạ tầng quốc gia, các thỏa thuận này được nhìn nhận như sự trở lại của tư duy năng lượng cơ bản, phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh dài hạn của Mỹ.