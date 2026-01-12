OpenAI và SoftBank đầu tư 1 tỷ USD vào công ty cung cấp năng lượng và trung tâm dữ liệu

Doanh nghiệp công nghệ OpenAI và tập đoàn viễn thông SoftBank đã nhất trí đầu tư 1 tỷ USD vào SB Energy, một công ty cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu một phần của tập đoàn Nhật Bản, trong một thỏa thuận tiếp theo nhằm thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ của công ty khởi nghiệp này.

Thỏa thuận mới được công bố sẽ bao gồm việc OpenAI và SoftBank mỗi bên đầu tư 500 triệu USD vào SB Energy, một tập đoàn năng lượng đã chuyển hướng sang phát triển trung tâm dữ liệu. Nhà sản xuất ChatGPT đã ký hợp đồng với SB Energy để xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Texas nằm trong dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của mình.

Thỏa thuận này đạt được một tháng sau khi SoftBank hoàn tất khoản đầu tư mới nhất vào OpenAI và bổ sung vào chuỗi các giao dịch liên quan đến công ty khởi nghiệp này và những nhà cung cấp của công ty.

SoftBank sở hữu một phần đáng kể cổ phần của SB Energy và đã cam kết đầu tư khoảng 41 tỷ USD vào OpenAI như một phần của các thương vụ về trí tuệ nhân tạo do Giám đốc điều hành Masayoshi Son dàn xếp. SB Energy không tiết lộ giá trị thị trường của mình.

Tập đoàn của ông Son cũng là đối tác chính cùng với tập đoàn cơ sở dữ liệu Oracle trong Stargate, dự án cơ sở hạ tầng AI sẽ cung cấp sức mạnh tính toán cho nhà sản xuất ChatGPT.

Chủ tịch của OpenAI, Greg Brockman, cho biết, việc hợp tác với SB Energy sẽ kết hợp thế mạnh của họ trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và phát triển năng lượng với chuyên môn sâu rộng của OpenAI trong kỹ thuật trung tâm dữ liệu.

Những lo ngại xung quanh tính tuần hoàn trong các khoản đầu tư của OpenAI đã gây ra sự bất an trong giới đầu tư, những người lo sợ rằng cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 1.500 tỷ USD của công ty vượt xa doanh thu và dựa trên dự báo tăng trưởng đầy tham vọng.

OpenAI đã chi những khoản tiền đáng kể để xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu, sau khi ký kết thỏa thuận với SB Energy vào tháng 9/2025 để xây dựng cụm trung tâm dữ liệu công suất 1,2 GW tại hạt Milam, Texas. Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch xây dựng công suất 10 GW mà công ty dự định thực hiện tại Mỹ trên nhiều địa điểm khác nhau.