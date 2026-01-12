Nỗi lo học sinh lạm dụng AI tại Hàn Quốc

sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Cụ thể, theo Viện Nghiên cứu và Thông tin giáo dục Seoul (Hàn Quốc), khoảng 94,7% trong tổng số 26.541 học sinh tham gia khảo sát cho biết đã sử dụng AI tạo sinh, trong đó có các công cụ phổ biến như ChatGPT của Công ty OpenAI và Gemini của hãng Google.

Trong số những học sinh sử dụng AI, 80% dùng cho mục đích học tập, với 42,5% sử dụng cho các hoạt động ngay tại lớp và 35,7% dùng để tự học. Ngoài ra, học sinh sử dụng AI tạo sinh thường xuyên hơn trong các môn học liên quan ngôn ngữ, như tiếng Hàn và tiếng Anh.

Trong các tiết học tiếng Hàn, học sinh cho hay dùng AI tạo sinh để làm bài tập viết, chuẩn bị bài thuyết trình, thiết kế đồ họa thông tin, cũng như tóm tắt các đoạn văn. Đối với môn tiếng Anh, học sinh sử dụng công cụ này để dịch câu và từ vựng, cũng như để kiểm tra cách phát âm.

Học sinh tại một trường trung học cơ sở ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo tờ The Korea Herald, xu hướng nói trên đã làm dấy lên những lo ngại trong đội ngũ giáo viên. Khoảng 93,4% trong số 3.334 giáo viên được khảo sát cho rằng học sinh phụ thuộc quá mức vào các công cụ AI tạo sinh.

Trong khi đó, 92,4% giáo viên bày tỏ lo ngại về nguy cơ đạo văn. Ngoài ra, 92,5% giáo viên lo ngại học sinh tiếp nhận thông tin một cách thụ động, làm suy giảm khả năng tư duy phản biện. Tuy nhiên, chỉ có 47,6% giáo viên cho biết đã hướng dẫn học sinh cách sử dụng AI tạo sinh trong lớp học. Trong số những giáo viên không hướng dẫn sử dụng AI, các lý do phổ biến nhất là họ thiếu thời gian, chưa thực sự hiểu rõ về AI tạo sinh và cho rằng việc dạy về kỹ năng này là không cần thiết.

Bên cạnh đó, hơn 60% giáo viên Hàn Quốc đã sử dụng AI tạo sinh cho các công việc chuyên môn, như viết nhận xét đánh giá học sinh, soạn giáo án. Ngoài ra, 70% giáo viên lồng ghép AI tạo sinh vào các hoạt động trên lớp.